Iván Espinosa: “No se puede combatir el sanchismo ofreciendo pactos al sanchismo”*

El portavoz de VOX en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado este lunes en Lorca (Murcia) que “si el sanchismo ha sido tan malo para España no entendemos la insistencia del PP y del señor Feijoo en seguir ofreciendo un pacto al señor Sánchez”.

Por ello, Espinosa ha pedido al PP que rectifique respecto al ofrecimiento a Sánchez de que gobierne la lista más votada. “Volvemos a invitar al señor Feijoo a que retire ese ofrecimiento al sanchismo”, ya que “no se puede combatir el sanchismo ofreciendo pactos al sanchismo”.

Asimismo, el portavoz de VOX ha insistido en impulsar un cambio verdadero de rumbo. “Quedan seis días para generar un auténtico cambio de rumbo que no puede ser sólo un cambio de nombres, que no puede ser sólo una alternancia, sino que tiene que suponer, por fin, la llegada de una alternativa a un Gobierno que ha hecho mucho daño a España”.

En opinión de Espinosa, se trata de un Gobierno “que sólo ha servido a los intereses de los golpistas, de los filoterroristas, de los separatistas y de los comunistas, que ha servido a los intereses de los pederastas, de violadores, de asesinos, de delincuentes… un Gobierno que ha arruinado la vida económica de los españoles en estos cinco años, un Gobierno que merece salir cuanto antes y ser sustituido por un Gobierno de sentido común que traiga de nuevo el crecimiento, la prosperidad, la creación de empleo y el sentido común para todos los españoles”.

Espinosa de los Monteros cree que el resultado del 23-J desbloqueará el Gobierno en Murcia

El portavoz nacional de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, cree que el resultado de las elecciones generales del domingo permitirá desbloquear la formación del Gobierno en la Región de Murcia, y se ha mostrado convencido de que el presidente en funciones, Fernando López Miras (PP), llamará el lunes al de su partido para retomar la negociación.

El lunes por la mañana, en función de los resultados que haya sacado Vox, el señor López Miras se pondrá en contacto con nuestro presidente en Murcia, José Ángel Antelo, para, por fin, formar un gobierno y dejar de bloquear la alternativa que Murcia necesita, ha asegurado.

El PP obtuvo en las elecciones autonómicas 21 diputados, quedándose a dos de la mayoría absoluta, por lo que necesita el apoyo de Vox para formar gobierno, pero los de Abascal no están dispuestos a dárselo si no entran en el Ejecutivo regional. Por ello, la sesión de investidura de López Miras fue fallida y podrían tener que repetirse los comicios si PP y Vox no llegan a un acuerdo.

Lo ha dicho en la localidad murciana de Lorca, tras participar en un encuentro con representantes del sector empresarial en la sede de la Cámara de Comercio e Industria, donde ha explicado que ante las elecciones del próximo domingo los murcianos tienen un voto que es especialmente potente y que tiene una doble utilidad.

Espinosa de los Monteros ha dicho ese voto servirá para llevar a los diputados de Vox a Madrid para formar un gobierno de sentido común, pero también será un mensaje para el Gobierno autonómico, de demostración a los políticos del PP de que los murcianos quieren y desean un cambio real.

Por eso ha señalado que está seguro de que el presidente López Miras hará bien en estar atento a los resultados de estas elecciones generales del domingo en Murcia, porque creo que van a ser muy significativos.