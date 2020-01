IU-Verdes solicita coordinación y soluciones ante los efectos del temporal en las pedanías del norte de Lorca

La concejala de Izquierda-Unida Verdes en Lorca, Gloria Martín, ha exigido al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca que aporte, “de manera inmediata” una “solución provisional”, mediante generadores, a la falta de suministro eléctrico que, desde anoche a las 22 horas, afecta a los pueblos de Coy y Doña Inés.

Los vecinos han pasado toda la noche sin luz cuando el 95% de los habitantes son personas de avanzada edad. Por sus patologías, algunos vecinos viven pegados a máquinas de oxígeno lo que ha hace que su situación sea “angustiosa”. Afortunadamente muchas viviendas disponen de chimenea, porque de lo contrario la situación hubiese sido más dramática al no poder calentar las viviendas.

Martín, ha intentado sin éxito llegar hasta Coy. “Tras pasar Avilés ya no he podido continuar con mi coche porque la carretera tenía cuatro dedos de nieve”, ha explicado, para añadir que “en todo el camino no he visto una sola máquina quitanieves”. Eso significa que los vehículos de emergencias también tendrían muchas dificultades para evacuar a los vecinos que necesitaran atención médica en el hospital de referencia. “Están prácticamente incomunicados, como también sucede en otro de los pueblos situados a más altitud, Zarzadilla de Totana.”

“A Coy no ha podido llegar ni el pan”, le ha confirmado a la concejala de IU-Verdes el panadero de La Paca, desde donde se suministra este alimento básico a los pueblos de la zona que carecen de horno propio.

En Doña Inés, ganaderos del sector avícola han informado a Gloria Martín que llevan desde anoche intentando que alguien les preste un generador eléctrico para que no mueran congelados los pollos de pocos días de edad que crían en sus granjas.

Por todo ello, Martín ha asegurado que el operativo de seguridad y emergencias tras la previsión de viento y nieve establecida desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) “no está funcionando” y que por los pueblos afectados “anoche no pasó ningún responsable municipal para comprobarlo, según aseguran los vecinos.

“Si queremos garantizar un porvenir para los trabajadores y estudiantes de las pedanías del norte del municipio, una de las acciones fundamentales es poder garantizarles la circulación y una red eléctrica estable cada vez que llega un temporal de estas características, cosa que actualmente por desgracia no sucede”, ha concluido Martín.