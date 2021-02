IU-Verdes propone un plan de choque para afrontar el incremento de suspensos

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha mostrado su preocupación por el incremento, por encima del 30%, de los suspensos entre el alumnado lorquino, sobre todo a partir de 3º de ESO.

Martín achacó estos datos a que muchos estudiantes aún carecen de dispositivos adecuados y de una conexión óptima a internet para poder seguir las clases telemáticas los días que no pueden acudir a clase. Y también a la falta de una estructura pedagógica adecuada, lo cual dificulta al estudiante su proceso de aprendizaje cuando no comprende la materia. “Nuestro sistema educativo no estaba preparado para esto y entiendo que haya que ir adaptándolo sobre la marcha, pero, mientras tanto, debemos hacer los esfuerzos necesarios para evitar que esta situación haga mella en toda una generación”. Martín apuntó que la amenaza se cierne sobre todas las etapas educativas, pero es especialmente preocupante en los cursos pre universitarios –donde el incremento de los suspensos es más pronunciado– porque podría suponer que muchos alumnos no completen su formación o terminen renunciando a continuar con sus estudios cuando acaban el instituto.

La concejala de IU-Verdes se mostró muy crítica con la gestión del Gobierno regional en esta materia. A su juicio, la Consejería de Educación no está dando respuestas a las necesidades de los docentes, ni de los alumnos y sus familias, que permanece “impasible” ante los datos que anuncian que, a corto, plazo, “nos enfrentaremos a un grave incremento del fracaso y del abandono escolar”.

Por ello, Martín animó al equipo de Gobierno municipal a “redoblar esfuerzos en sus competencias educativas” y a poner en marcha “un plan de choque local” que ayude a contrarrestar los múltiples problemas surgidos a nivel educativo a causa de la pandemia de la Covid-19.

En ese sentido, la edil de IU-Verdes ha vuelto a pedir a la concejalía de Educación que evalúe, centro a centro, la situación con la que los estudiantes se enfrentan a la educación semipresencial. “Es fundamental conocer la realidad social y económica del estudiantado y facilitar las herramientas que sean necesarias para que la pandemia no sea la causa por la que ningún niño/a o adolescente se quede atrás”, aseguró. “Es un trabajo que ya tendría que estar hecho y nos preocupa que desde el pasado mes de septiembre, cuando elevamos a Pleno una pregunta al respecto, aún no tengamos una respuesta exhaustiva sobre las incidencias detectadas en los centros educativos del municipio que están impidiendo a la población escolar disfrutar de su derecho fundamental a la Educación”, dijo Martín.

Entre su batería de propuestas, Izquierda Unida-Verdes también ha pedido la creación de una comisión de trabajo entre el Ayuntamiento y los departamentos de orientación de los centros educativos que permita detectar qué alumnos han visto reducido drásticamente su rendimiento académico en el trimestre anterior. Al respecto, Martín se mostró partidaria de solicitar a la Consejería de Educación que permita la vuelta a la educación presencial de aquellos estudiantes que quede demostrado que no pueden adaptarse a la enseñanza telemática. “La respuesta a las necesidades de los estudiantes no puede ser genérica, por lo que hay que dar solución a aquellos casos que, por sus características, sean excepcionales”, aseguró.

La concejala de IU-Verdes también ha solicitado la puesta en marcha de un plan de refuerzo educativo en colaboración con los equipos directivos de los centros y recordó que son innumerables los ayuntamientos de todo el país que ya cuentan con este servicio que ofrece, entre otras, clases de apoyo en lengua, matemáticas o inglés.

Por último, Martín también ha pedido la implementación de un programa de actividades formativas y culturales que sirvan como complemento “lúdico” en el proceso de aprendizaje en las diferentes etapas. Para Martín, “es importante reorientar el uso que niños/as y adolescentes hacen de las nuevas tecnologías para evitar la relación directa que existe entre su abuso y su mala utilización con el fracaso escolar”.