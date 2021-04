IU-Verdes pide que el suelo público municipal no se ceda para la construcción de lugares de culto

La concejala de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, preguntará en el Pleno ordinario de abril sobre la intención del equipo de Gobierno municipal de ceder un solar municipal junto al colegio público Juan González para la construcción de la mezquita que tenía previsto habilitarse en la calle Transformador del barrio de Apolonia.

Gloria Martín ha expresado que su formación política es partidaria de reservar este tipo de suelo, que es escaso, para la puesta en marcha de equipamientos sociales, viviendas de promoción pública o para impulsar el tejido productivo de la ciudad. “Nuestra apuesta es destinar estos solares para la ampliación de servicios públicos como colegios, centros de día para personas mayores, guarderías, bibliotecas, locales sociales, parques o instalaciones deportivas, pero no para la construcción de instalaciones vinculadas a ninguna religión, porque eso es algo que pertenece al ámbito privado y que debería sufragarse con el dinero de sus fieles”, dijo al respecto.

La concejala de IU-Verdes recordó que el barrio de San Cristóbal, como muchas otras zonas de Lorca, necesita una serie de infraestructuras básicas y de uso general para toda la ciudadanía, de hecho, el Ayuntamiento lleva años buscando un solar para construir un nuevo centro de salud. Tampoco parece razonable desprenderse de suelo municipal cuando hay una importante demanda de vivienda de promoción pública por parte de jóvenes que tienen dificultades para emanciparse por el elevado precio de los pisos en el mercado libre.

Gloria Martín aseguró que el equipo de Gobierno municipal de PSOE y C’s no puede actuar a “impulsos”, en este caso, para ganarse el favor del partido de ultraderecha y de corte xenófobo VOX y para dar satisfacción al grupo de vecinos que se han opuesto a la apertura de una mezquita en la calle Transformador, que, por otra parte, cuenta con todos los permisos y cumple la normativa urbanística. “Entendería que el Ayuntamiento actuase con las ordenanzas municipales en la mano si ese centro religioso, o cualquier otro, incumpliese las normas, pero no es el caso”, aseguró. Además, señaló el grave precedente que puede sentarse ante otros establecimientos que pretendan abrirse en el municipio y que cuenten con “reparos” por parte del vecindario. Al respecto, recodó que hace pocos meses vecinos de La Paca manifestaron su rechazo a la apertura de un velatorio en una calle próxima al lugar de celebración del mercado semanal y de la zona donde se celebran las fiestas populares de esta pedanía y se les dijo que no procedía ninguna actuación por parte del consistorio porque la normativa urbanística ampara a los promotores, por lo que tampoco se entiende que las decisiones del equipo de Gobierno municipal, que deben ser justas y equitativas, produzcan “agravios comparativos entre vecinos”.

Por último, la concejala de Izquierda Unida ha adelantado que contactará con los diputados nacionales de su formación para solicitar la modificación del artículo 137.4 b) de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas que permite la cesión de suelo público, entre otros casos, “cuando el adquirente sea una iglesia, confesión o comunidad religiosa legalmente reconocida”. Para Gloria Martín, este precepto atenta contra la aconfesionalidad del Estado y privilegia a las jerarquías religiosas a costa del patrimonio público.