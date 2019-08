IU-Verdes pide que el Gobierno apruebe por decreto la bonificación del IBI antes de que disuelvan las Cortes

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha instado a los diputados murcianos del PSOE en el Congreso a que exijan al Gobierno de Pedro Sánchez que apruebe un Real Decreto-Ley que mantenga la bonificación del 50% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los damnificados por los terremotos de 2011.

Martín ha recordado que el 23 de septiembre se disolverán automáticamente las Cortes Generales y se volverán a convocar elecciones si finalmente no hay investidura del presidente del Gobierno. Por ello, ha urgido a la aprobación de esta norma para que pueda ser convalidada por el Pleno del Congreso antes de su previsible disolución. Lo contrario, obligaría a que el Real Decreto-Ley fuera convalidado por la Diputación Permanente, un órgano de naturaleza especial al que corresponde velar por los poderes de la Cámara cuando ésta no está reunida. Al respecto, Martín ha pedido que no se demore más esta cuestión ya que el segundo plazo para el cobro de los recibos domiciliados no acogidos al plan personalizado de pago de tributos finaliza el 18 de octubre.

La concejala de IU ha mostrado su preocupación porque los vecinos de la zona de máxima afectación por los seísmos, pudieran encontrarse con que en el siguiente recibo se les aplique el impuesto sin la bonificación, lo que supondría “un palo durísimo a sus bolsillos”. Y es que, si Sánchez no cumple con su compromiso, serán los propietarios de 44.000 inmuebles quienes asuman un coste que asciende a los 7,2 millones de euros.