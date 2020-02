IU-Verdes pide frenar un polígono acuícola frente a las playas de Lorca

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha anunciado que su grupo municipal elevará una moción al Pleno ordinario del mes de febrero para tratar de frenar la construcción de un polígono de cultivos marinos en un tramo de la costa lorquina.

Martín, ya denunció este proyecto en 2018, cuando la Consejería que entonces dirigía el ex alcalde de Lorca, Francisco Jódar, sacó a concurso la elaboración del estudio de impacto medioambiental sobre la construcción de un polígono de 130 hectáreas para el cultivo marino intensivo en jaulas flotantes de 8.000 toneladas anuales de diferentes especies, principalmente dorada y lubina.

El pasado viernes, la Consejería de Agua, Agricultura, Pesca y Medio Ambiente ha sometido a información pública el proyecto para la construcción del polígono acuícola que ahora cuenta con 297 hectáreas. “Han incrementado su superficie más del doble, con lo que si antes nos parecía un despropósito ahora creemos que es un verdadero atentado medioambiental”, dijo Martín.

“¿Qué clase de parque natural es uno que en tierra está sembrado de plástico y en el mar puede albergar una industria que genera ocho toneladas anuales de residuos en forma de excrementos, restos de pienso y productos zoosanitarios a sólo dos kilómetros de la costa?”, se preguntó. Y es que para Martín no es extraño que haya voces que estén pidiendo aplicar el artículo 155 de la Constitución para retirar al Gobierno de López Miras las competencias en medio ambiente. “Han arrasado con el Mar Menor y ahora van a por cualquier espacio natural en el que se pueda generar negocio para unos pocos”, se lamentó.

La concejala de IU-Verdes ha alertado que el proyecto se situaría dentro de una Zona de Especial Conservación (ZEC) de la Red Natura 2000 y dentro de la demarcación marina levantina-balear, establecida en la Ley 41/2010, de protección del medio marino. También afectaría a los Lugares de Interés Comunitario (LIC) “Calnegre” y “Franja Litoral Sumergida”, y ha alertado “del enorme perjuicio medioambiental” que ocasionaría el vertido de ingentes cantidades de restos de alimentos y excrementos, así como de productos químicos derivados del uso de medicamentos (antibióticos, biocidas, antiparasitarios) y de sustancias empleadas para la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones, como pintura antiincrustante (antifouling), altamente contaminante.

El proyecto no incluye la intención de la comunidad autónoma de crear una tercera Reserva Marina de Interés Pesquero en la misma zona donde ahora se pretende instalar este polígono marino. El proceso está en su fase inicial, pero hay intención de conservar este espacio no sólo para recuperar la población natural de especies, sino para generar a su alrededor una actividad económica sostenible y duradera basada en el disfrute de la naturaleza. “Todo eso se echará a perder si no se frena este proyecto que va a degradar una de las mayores joyas naturales con las que cuenta Lorca”, advirtió Martín.

Al respecto, señaló los evidentes perjuicios ocasionados por esa actividad, que empeoraría la calidad de las aguas de baño del entorno. En ese sentido, el estudio de impacto ambiental ni siquiera contempla el incremento de medusas que está demostrado que está asociado a este tipo de instalación.

Además, la edil de IU-Verdes aludió al “brutal” impacto paisajístico de este polígono acuícola. “Lorca sólo tiene ocho kilómetros de litoral y ahora resulta que justo enfrente de nuestras mejores calas vamos a tener 80 jaulas de 28,6 metros de diámetro cada una a sólo dos kilómetros de la costa”, dijo Martín. “Desde IU-Verdes nos vamos a oponer con uñas y dientes a que nos hurten el horizonte marino sólo para que una empresa privada haga negocio”, aseguró la edil.

Martín, que en su momento exigió, en vano, la “unidad” de los Ayuntamientos de Lorca, Águilas y Mazarrón para frenar la ejecución de este proyecto, así como que sus alcaldes se pusieran al frente de las reivindicaciones de vecinos y pescadores, ha dicho que su grupo municipal elevará una petición al Gobierno de España para que prohíba esta actividad en zonas de especial protección de la biodiversidad marina en las que se pueda causar daño al ecosistema marino, incluidas las praderas de posidonia. Martín recordó al respecto que el Estado tiene competencias en materia de dominio público marítimo-terrestre “y queremos que las ejerza”.

IU-Verdes también presentará alegaciones –el plazo concluye el 13 de marzo– a las que espera que se sume el Ayuntamiento de Lorca a través de la moción que Martín defenderá en Pleno.