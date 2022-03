IU-Verdes Lorca "salva" los presupuestos de SUVILOR

El voto de la concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca y consejera de la empresa municipal de Suelo y Vivienda (SUVILOR), Gloria Martín, ha sido decisivo para la aprobación de los presupuestos de la mercantil, que han contado con el voto en contra de PP y VOX. Esto permite, además, que los presupuestos generales del Ayuntamiento, que debían haberse presentado antes del 1 de enero de este año por parte del equipo de Gobierno municipal de PSOE y C’s, sigan su tramitación de momento.

Gloria Martín ha explicado que los presupuestos de SUVILOR no gustan a su formación política “ni en el fondo ni en la forma”, pero que, en un ejercicio de responsabilidad, “hemos decidido dar un voto de confianza” porque “desde Izquierda Unida hemos peleado mucho por recuperar una herramienta que consideramos imprescindible para abordar los retos del municipio en materia de acceso a la vivienda para la ciudadanía”.

La consejera de IU ha lamentado que las cuentas de SUVILOR para 2022 apenas reflejen un par de inversiones por importe de 125.000 euros, una para la construcción de un transformador en la ciudad del automóvil (110.000 euros) y otra para solventar los problemas de depuración de aguas residuales en Las Terreras (15.000 euros). “Esa pobre actividad no justifica el coste de mantenimiento de la mercantil, que es de 182.400 descontando dichas inversiones”, dijo Gloria Martín. Al respecto, ha criticado que los presupuestos de SUVILOR carezcan totalmente “de falta de previsión y de objetivos concretos en lo relativo con la promoción de vivienda pública”. Por ejemplo, no incorporan ni un solo euro de los casi cuatro millones de euros obtenidos por el ayuntamiento de la venta de las viviendas del residencial Nuevo San Fernando para que se puedan iniciar nuevas promociones con esos beneficios. Pero es que tampoco reflejan los tres millones consignados para Lorca en los Presupuestos Generales del Estado en este ámbito. El equipo de Gobierno de PSOE y C’s se comprometió a que 2,2 millones de destinarían a la promoción de viviendas para jóvenes; 500.000 euros para ayudas directas a fondo perdido para que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda, rehabilitada o nueva, también en las pedanías más despobladas; y otros 300.000 para la rehabilitación del parque municipal de viviendas. Tampoco aparece el millón de euros obtenido de una subvención de los fondos europeos Next Generation de recuperación económica tras la pandemia para un programa de rehabilitación de viviendas.

“Podían haber presentado un presupuesto ambicioso y realista que demostrase que el equipo de Gobierno de Diego José Mateos está verdaderamente comprometido con las necesidades de Lorca en materia de vivienda” y, sin embargo, “nos han traído uno de 307.400 euros que no sirve para dar cumplimiento a sus propios compromisos con la ciudadanía”, dijo Gloria Martín.

La consejera de IU también ha insistido en que el equipo de Gobierno municipal “sigue sin ser consciente de su situación de minoría”. “Una vez más, Mateos no se ha molestado en sentarse con nosotros para negociar estos presupuestos con la fuerza política que facilitó su investidura”, aseguró Gloria Martín, quien calificó esta actitud de “temeraria” porque “si hoy no se hubieran aprobado las cuentas de SUVILOR, los presupuestos generales del Ayuntamiento –a falta de lo que suceda con los de LIMUSA y Aguas de Lorca– no hubieran podido llevarse al Pleno”.

Precisamente por ello, “IU ha vuelto a dar muestras de su sentido de municipio y a otorgar un nuevo voto de confianza a Mateos”, a quien ha exigido “que se dote de medios suficientes a SUVILOR para que pueda dar cumplimiento a su objeto social” a través de transferencias que “deben quedar reflejadas en los presupuestos generales del ayuntamiento”. Al respecto, ha advertido que su voto favorable de hoy “no es un cheque en blanco”, y que no dudarán en “replantearse su posición” si las cuentas municipales no son negociadas con Izquierda Unida para que incluyan “todas aquellas políticas en beneficio de los lorquinos a las que Mateos se comprometió cuando nos pidió ayuda para convertirse en alcalde”.