IU-Verdes Lorca presentará en solitario la moción para blindar el Luchena

El Grupo Municipal de Izquierda Unida - Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, formado por los concejales Pedro Sosa y Gloria Martín, presentará finalmente en solitario al último Pleno de este mandato corporativo la moción para el blindaje del manantial ‘Ojos del Luchena’, donde, el pasado 2 de abril, la Comunidad de Regantes de Lorca realizó obras sin autorización que han causado un importante daño ecológico.

La iniciativa fue planteada por Gloria Martín en la reunión vecinal celebrada el pasado lunes en Zarcilla de Ramos por iniciativa de la Plataforma por la Calidad del Paisaje en Lorca y por la Federación Espartaria. Los asistentes, más de 150 personas, apoyaron la propuesta, que incluso fue aceptada de manera expresa por la portavoz del Grupo Municipal VOX, Carmen Menduiña.

Tal y como se comprometieron, el pasado miércoles, tras consensuar el texto de la moción y sus acuerdos con las organizaciones sociales y medioambientales implicadas, desde Izquierda Unida-Verdes se dio traslado de la misma a todos los grupos municipales para su adhesión también como proponentes. Sobre este asunto, Gloria Martín ha explicado que ni PP ni VOX han respondido al ofrecimiento. En el caso de la formación de extrema derecha, la edil de IU-Verdes duda que Menduiña cumpla su compromiso con los vecinos y vecinas tras las declaraciones que efectuó ayer, por las que, tras reunirse con la directiva de la Comunidad de Regantes de Lorca, ha “matizado” su posición inicial y ha pasado del “debemos dejar a nuestras generaciones futuras la mejor herencia: nuestro patrimonio” a victimizar a los regantes. Al respecto, Gloria Martín lamenta que las presiones ejercidas por el lobby agrario sobre los representantes de todos los lorquinos tengan como resultado que algunos concejales terminen velando por el interés particular de un sector económico concreto, en vez de por el general, que está amparado por el artículo 45 de la Constitución Española de la que “luego se les llena la boca cuando hablan”. “Yo me creí la palabras de Carmen Menduiña, y su actitud ante los vecinos me pareció cualquier cosa menos equidistante. Será ella quien tenga que explicarles ahora este giro en los acontecimientos si finalmente no apoya esta iniciativa”, aseguró.

Sobre el PSOE y Cs, Gloria Martín ha contado que ambas formaciones aceptaron en un primer momento aparecer como proponentes de la iniciativa, e incluso alguna de ellas realizó modificaciones al cuerpo de la moción que fueron aceptadas por IU-Verdes. Sin embargo, esta misma mañana, minutos antes de la celebración de la Junta de Portavoces, han declinado esta opción. “Nos dicen en que votarán a favor en el Pleno pero no quieren aparecer como los autores de las soluciones que necesita en Luchena para su protección”, ha dicho la concejala de IU-Verdes.

La moción de IU-Verdes incluye como primer acuerdo que el Ayuntamiento manifieste a la Confederación Hidrográfica del Segura su especial interés por blindar el manantial “Ojos del Luchena” y, por tanto, su rotunda oposición a que se reconozca ningún tipo de derecho o concesión a favor de ente privado alguno respecto de este recurso.

También insta al organismo de cuenca a la incoación, tramitación y resolución de los procedimientos a que hubiere lugar por aplicación de la Ley de Aguas y su normativa de desarrollo, en relación con los hechos ocurridos –y denunciados– en el nacimiento del río Luchena. Una exigencia que también plantean a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y al Ayuntamiento, cada uno en el ámbito de sus competencias, “para que se apliquen las correspondientes sanciones y se repare el daño ocasionado”.

La moción también pide el establecimiento urgente de un plan de Restauración Ambiental, incluido su caudal ecológico, como herramienta para identificar y recuperar los ecosistemas dañados en el río Luchena; la aprobación e implementación por parte del Gobierno regional de todos los Planes de Gestión de la Red Natura 2000 que afectan al término municipal de Lorca y, muy especialmente, los relativos a la Zona de Especial Conservación (ZEC) “Lomas del Buitre y Río Luchena”, que forma parte de la Lista de Lugares de Importancia Comunitaria (LIC); y la Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) “Sierra del Gigante-Pericay, Lomas del Buitre-Río Luchena y Sierra de La Torrecilla”.

Y, finalmente, también compromete al Gobierno de López Miras al refuerzo urgente de los recursos materiales y humanos de la Administración Regional para intensificar los procedimientos de control y de las inspecciones frente a las continuas agresiones al medio ambiente y al patrimonio natural que suceden en el entorno del río Luchena, y así hacer más efectiva su protección.