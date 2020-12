IU-Verdes Lorca pide recuperar los antiguos depósitos de Santa María

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha propuesto llevar a cabo una “Acción Innovadora Urbana” en el solar que alberga los antiguos depósitos de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, en el barrio de Santa María.

El solar, de 3.110 m2, está calificado como “zona verde y espacio libre” en el vigente Plan General, por lo que, para Martín, se trata de un espacio idóneo para la creación de un gran parque que incluya una “Zona Skate” aprovechando la orografía del terreno.

Además, alberga un depósito fuera de servicio y cuatro casetas que suman una superficie total construida de 399 m2 y que podrían ser recuperados para la puesta en marcha de un centro de ocio alternativo para la juventud lorquina, que carece de esta infraestructura.

A pesar de las inversiones realizadas en este popular barrio a través de fondos europeos como el Plan Urban, la zona sigue siendo una de las más deprimidas del casco urbano, lo que demuestra, a juicio de Martín, “que la regeneración urbana no se consigue cambiando los adoquines de las calles o rehabilitando una iglesia”, sino que es preciso “desarrollar estrategias innovadoras mediante un enfoque integrado que contemple los aspectos sociales, económicos y medioambientales que favorezcan un desarrollo urbano sostenible”.

Martín destacó que la zona, enmarcada en el conjunto histórico monumental de la ciudad, “tiene un potencial increíble” y que no puede seguir ofreciendo una imagen de marginalidad, obligando a los vecinos que quieren mejorar su calidad de vida y el entorno que habitan a hacerlo en condiciones impropias del siglo XXI.

Al respecto, la edil de IU-Verdes se mostró partidaria de seguir llevando a cabo mejoras en las infraestructuras y los servicios públicos pero advirtió que “todo lo que se invierta no servirá de nada” si no se trabaja en el desarrollo de programas que tengan como finalidad “concienciar e involucrar a toda la población en el cuidado de la vivienda, el buen uso de los espacios comunes y en la mejora de la salud en el entorno familiar”. “Nuestros barrios no pueden ser territorios donde se viva al margen de la normativa municipal y del orden público y es obligación del Ayuntamiento abordar los problemas en toda su dimensión y actuar en consecuencia”, aseguró.

Para Martín se trata de un “desafío necesario y posible” y apostó por llevar a cabo un ambicioso proyecto de integración mediante un nuevo modelo de urbanismo “que cohesione socialmente poniendo a las personas en el centro”. Para ello, la concejala de IU-Verdes cree “imprescindible” la creación de consejos vecinales a los que debe darse participación en la planificación de obras en el espacio público. “Si los vecinos sienten como algo propio lo que se cree en sus barrios, se convertirán en los mejores aliados para su conservación”, concluyó.