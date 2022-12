IU-Verdes Lorca pide realizar estudio hidrotécnico para determinar origen inundación viviendas Barrios Altos

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha alertado de las “decenas” de avisos que su formación está recibiendo de vecinos de los barrios altos de Lorca, quienes denuncian la aparición de grietas, humedades e inundaciones en sus casas en los últimos meses.

La edil manifestó su inquietud porque estos hechos puedan estar relacionados con las obras del nuevo vial que se ejecuta en la zona porque “algunas son viviendas reparadas después de los terremotos que no habían presentado estos daños hasta que no han avanzado estas obras”.

Gloria Martín manifestó su preocupación por el grado de afectación que presentan ya algunas viviendas y advirtió que, si no se hace nada, “pueden terminar surgiendo problemas estructurales en los inmuebles”. En algunos, como en una vivienda de la calle Tejeros, en el barrio de San Pedro, se observa un desplazamiento que ha producido el desprendimiento de la escayola del techo de una de las habitaciones, justo sobre la cabecera de la cama en la que duerme una menor. Afortunadamente, cuando se produjo el suceso la niña estaba en la escuela, “pero podría haber sucedido una desgracia de haber ocurrido durante la noche”.

Gloria Martín explicó que hay incluso agua corriendo entre las paredes de las casas, lo que podría estar provocando daños a los cimientos. Por ello, la concejala de Izquierda Unida-Verdes ha pedido al Ayuntamiento de Lorca que se encargue un estudio hidrotécnico de manera urgente, y que se contacte con especialistas que permitan aplicar soluciones para que estás viviendas dejen de inundarse y se preserven las estructuras.

La edil ha comparecido ante los medios de comunicación junto a una vecina de la calle Soto, Inmaculada Mena, que está viviendo un calvario desde hace quince días, cuando del suelo de su cocina empezó a brotar agua de manera incesante. El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha encargado a un laboratorio independiente el análisis de la filtración, que ha determinado que se trata de “agua del freático en tanto no está clorada, por lo que no puede provenir de la red pública”. Sin embargo, sí se encuentra contaminada por aguas fecales en tanto contiene importantes valores de coliformes y E-coli. “Probablemente la masa de agua que está provocando este problema se alimente también de alguna filtración de aguas residuales de la red de alcantarillado”, alertó.

Gloria Martín dijo que se trata de un problema “complejo” pero ante el que el Ayuntamiento no puede mirar para otro lado. “Hay que determinar con urgencia si algo se está haciendo mal en las obras del vial de los barrios altos y corregirlo inmediatamente y estudiar qué soluciones técnicas se pueden aplicar para mantener el agua del subsuelo a un nivel que evite que termine brotando en las casas”, aseguró. “Lo que no es de recibo es que si la empresa constructora que está ejecutando las obras se encuentra un nacimiento de agua, que levante un muro encima y haga como que aquí no ha pasado nada, y eso nos cuentan los vecinos que está pasando”, concluyó.