IU-Verdes Lorca pedirá en el Pleno la creación de comisión municipal para impulsar la llegada fondos europeos

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, defenderá una moción en el Pleno municipal ordinario del mes de marzo que tendrá como objetivo la creación de una comisión municipal para la planificación, seguimiento, control y fiscalización de los proyectos relacionados con el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que se financia con los fondos europeos Next Generation para contrarrestar el impacto de la pandemia sobre la inversión y la actividad económica, así como los relacionados con otro tipo de subvenciones europeas, estatales y autonómicas. Para Gloria Martín es necesario dotar de una mayor transparencia el uso de estos fondos e implicar a toda la Corporación para impulsar la llegada de estas subvenciones en la medida de que el trabajo realizado hasta el momento resulta “pobre y decepcionante”. La concejala de IU-Verdes explicó que la última información oficial que maneja su grupo municipal respecto al trabajo que se está realizando en la oficina de captación de subvenciones es del pasado mes de noviembre. Entonces, se habían obtenido 1,4 millones de subvenciones con cargo a los Next Generation y estaban pendientes de resolución otros seis. A falta de actualizar estos datos, para Gloria Martín, que Lorca sólo haya optado a fondos europeos por importe de 7,4 millones de euros es “insuficiente y poco ambicioso” y “va en contra de los intereses de nuestro municipio”. Sobre todo si se compara con las convocatorias a las que optan otros municipios de la Región, como Molina de Segura, que ha presentado proyectos por importe de 240 millones de euros, o Cartagena, por valor de 300. “Lógicamente no van a conseguir todo, pero tendrán muchas más oportunidades que nuestro ayuntamiento, que parece que se está limitando a la ley del mínimo esfuerzo”. “Queremos evitar que se escapen convocatorias y contribuir con el esfuerzo común a que Lorca reciba la mayor cantidad de inversiones posible. Lo que estamos ofreciendo es arrimar el hombro, lo que parece absolutamente necesario a tenor de los datos y si lo que nos importa a todos es el progreso de Lorca y el bienestar de nuestros vecinos y vecinas”, dijo Gloria Martín.

La edil se ha mostrado preocupada, por ejemplo, porque Lorca no haya optado a una convocatoria de la Consejería de Fomento e Infraestructuras que ha repartido 5,4 millones de euros entre 26 municipios de la Región para la realización de proyectos para combatir el cambio climático, que se han concretado en corredores peatonales y ciclistas verdes, implantación de sistemas para la recogida de agua de pluviales, creación de jardines inundables y verticales y de nuevas zonas verdes o colocación de sombrajes y cubiertas vegetales en espacios públicos. “Un municipio como el nuestro, que padece una grave insolación y adolece de masas vegetales, no debería renunciar a recibir fondos para naturalizar la ciudad y mejorar plazas, avenidas e incluso barrios enteros”, dijo Martín. También ha lamentado que Lorca esté perdiendo subvenciones de concurrencia competitiva frente a ayuntamientos como Murcia, Cartagena, Alcantarilla, San Javier, Archena o Los Alcazares. Es el caso de las relacionadas con el impulso del sector comercial por importe de 7,5 millones para la comunidad autónoma, de los que la Ciudad del Sol no recibirá nada.

La concejala de IU-Verdes también manifestó su inquietud por el hecho de que el equipo de Gobierno municipal no haya incorporado al presupuesto de SUVILOR ni un solo euro de los tres millones consignados para Lorca en los Presupuestos Generales del Estado en materia de vivienda. De ellos, 2,2 millones se han comprometido a la promoción de vivienda pública; 500.000 euros para ayudas directas a fondo perdido para que los jóvenes puedan acceder a su primera vivienda, rehabilitada o nueva, también en las pedanías más despobladas; y otros 300.000 para la rehabilitación del parque municipal de viviendas. Como también está retenido otro millón de euros otorgado por la Comunidad Autónoma a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que debe emplearse en rehabilitación de viviendas combinado con actuaciones de mejora del espacio público urbano. Gloria Martín dijo no entender cómo estando todo ese dinero ingresado en las arcas del ayuntamiento no se agilizan las convocatorias a través de la empresa municipal que tiene encomendada la política de suelo y vivienda. Al respecto, manifestó su temor porque el PSOE reproduzca la estrategia del PP cuando gobernaba respecto a los fondos del Banco Europeo de Inversiones para la recuperación de Lorca tras los terremotos de 2011. “Las necesidades de nuestro municipio no se pueden planificar en función de intereses electorales. No tienen espera y sería terrible que el equipo de Gobierno estuviera demorando estas inversiones con la intención de engordar su campaña electoral”, manifestó.