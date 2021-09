IU-Verdes Lorca exige mejoras en el servicio de ambulancias

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado las deficiencias en el servicio de ambulancias que están sufriendo los residentes en Águilas y los lorquinos desplazados a este municipio y que precisan de este transporte para recibir atención médica especializada por sus dolencias crónicas.

Los afectados relatan condiciones de traslado impropias de un país avanzado, como el hecho de obligar a estas personas, muchas de ellas de edad avanzada y que durante la jornada son sometidas, por ejemplo, a tratamientos de diálisis, “a realizar un periplo por distintas pedanías, convirtiendo un viaje que puede hacerse en 25 minutos en uno de dos horas y media”. Además, en su mayor parte, los vehículos colectivos ni siquiera disponen de aire acondicionado, por lo que “los trayectos se convierten en un suplicio para estas personas enfermas”.

Gloria Martín ha recordado que su formación política ya advirtió el año pasado de la pérdida de calidad en el traslado de pacientes crónicos, después de que el Servicio Murciano de Salud (SMS) suprimiera el servicio de taxi público para usuarios del Área III que precisan desplazarse por este medio para recibir tratamiento en los centros de especialidades médicas.

El SMS suspendió las ayudas que permitían a los pacientes sufragar el coste de los desplazamientos en taxi para sustituirlo por un servicio de transporte sanitario colectivo que a día de hoy corre a cargo de la UTE formada por Ambulancias Mar Menor, Ambulancias Do Atlántico y Ambulancias Sánchez (dos de ellas con participación de la filial de La Generala Orthem), y que resultó adjudicataria del transporte sanitario de la Región de Murcia mediante un polémico contrato de 8 años de duración por un importe de 300 millones de euros.

“Hasta ese momento los pacientes tenían la garantía del cumplimiento de los horarios y no debían esperar horas para que una ambulancia no medicalizada completase su ruta”, recordó Martín. “Se trata de pacientes con un delicado estado de salud que no deberían soportar largas esperas a la hora de recibir su tratamiento”, dijo al respecto.

La concejala de IU-Verdes también pidió en su momento al alcalde de Lorca, Diego José Mateos (PSOE), que elevase su queja a la Gerencia del Servicio Murciano de Salud por esta decisión que ahonda en la pérdida de la calidad asistencia para los usuarios de la sanidad

pública y castiga a los profesionales del taxi en Lorca y la comarca. Sin embargo, “no sabemos si ha hecho algo por exigir la restitución de las ayudas para que los pacientes de hemodiálisis y los que precisan otros tratamientos puedan seguir sufragando sus desplazamientos en taxi”, aseguró.

A vueltas con las listas de espera en Especialidades

Gloria Martín ha aprovechado su comparecencia para volver a denunciar que las listas de espera en especialidades médicas del Área III de Salud son “infames”. “No es razonable que haya que aguardar trece meses para ser visto por un oftalmólogo o que desde junio no se den citas para Neurología”. Al respecto, Martín ha recordado que el pasado mes de julio, IU-Verdes presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia por un posible delito de prevaricación administrativa contra el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras (PP) y el consejero de Salud Juan José Pedreño.

Sobre ese asunto, Martín ha asegurado que los graves déficits que afectan al Área III de Salud son el resultado directo de decisiones político-organizativas que “están retrasando el diagnóstico y el tratamiento de miles de pacientes” y que, incluso, “podrían estar poniendo en riesgo la vida de algunos de ellos”