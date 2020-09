IU-Verdes Lorca exige la limpieza del entorno del colegio Andrés García Soler y del Calvario

La concejala de Izquierda Unida Verdes, Gloria Martín, se ha hecho eco de las quejas de madres y padres de alumnos/as del colegio público Andrés García Soler por la falta de limpieza en el entorno.

Martín ha mostrado imágenes de las inmediaciones de este centro escolar y también de un solar próximo, en la zona del Calvario, convertido en un vertedero ilegal, lo que ya puso en conocimiento del equipo de gobierno municipal el 23 de septiembre del año pasado por escrito.

Un año después, “la zona está llena de maleza, escombros, basuras, restos de vidrio y de excrementos de animales”, aseguró Martín, quien pidió que el Ayuntamiento exija a sus propietarios mantener estos solares “en las condiciones de seguridad e higiene a que obligan las ordenanzas municipales”. “La normativa tiene que ser de igual aplicación para todo el mundo”, insistió al respecto.

La concejala de Izquierda Unida ha mostrado especial preocupación porque junto a la valla del centro escolar existan “restos visibles de amianto de considerables dimensiones”. Martín ha recordado que se trata de un material peligroso, incluso con poca exposición, y ha solicitado que se retire “de inmediato” por parte de una empresa certificada para garantizar la salud de aquellos trabajadores que se vean obligados a manipular las piezas de fibrocemento.

Respecto a las condiciones higiénico-sanitarias de los centros de enseñanza en general, Martín aprovechó la ocasión para reclamar un refuerzo en las tareas de limpieza mediante la contratación, si es necesario, de más personal en la empresa pública de limpieza. El equipo de gobierno municipal de PSOE y Cs ha anunciado que no descarta la contratación de una empresa privada “externa” para reforzar esta labor en los colegios a causa de la crisis generada por la COVID-19. Sin embargo, la concejala de IU-Verdes ha pedido que se apueste por la creación de empleo directo a través de LIMUSA. “Esperamos que no vayan a lo fácil porque entendemos que la prestación de un servicio público tan importante como este no debe servir para alimentar la cuenta de resultados de empresas privadas sino para contribuir a crear empleo de más calidad en Lorca”, concluyó.