IU-Verdes Lorca acusa a Mateos de manipular a los habitantes de Almendricos

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha lamentado el incumplimiento de una moción que su grupo municipal elevó al Pleno en noviembre de 2019 por la que el equipo de Gobierno municipal de PSOE y C’s se comprometió a poner en marcha la Junta vecinal de Almendricos en enero de 2020, plazo del que se cumple ahora un año sin que este acuerdo plenario se haya materializado.

La edil de IU-Verdes ha mostrado su sorpresa por las declaraciones del actual alcalde, Diego José Mateos, quien reconoce ahora que la falta de apoyos a sus presupuestos no son obstáculo para buscar «otra fórmula» para la puesta en marcha paulatina de las juntas en los barrios y pedanías.

«Si pueden y no lo han hecho es porque no tienen ningún interés por dotar a los vecinos y vecinas de Almendricos de las herramientas de participación ciudadana que llevan reclamando desde hace lustros, más allá de utilizarles para meternos presión y que aprobemos sus presupuestos para, si no lo hacemos, tratar de vender que somos los malos de la película», aseguró Martín.

El anuncio de Mateos ha sido tildado por Martín de «poco serio», y al más puro estilo «Juan Palomo» porque en más de un año «el alcalde no se ha sentado jamás con nosotros para abordar esta cuestión ni ha mostrado ninguna preocupación por atender esta vieja reclamación vecinal, salvo ahora que tiene que empezar a buscar apoyos para su presupuesto», lo que da la medida de que «esto le genera la inquietud justita y sólo relacionada con el fracaso político que supondría no sacar unos presupuestos propios adelante». Al respecto, la concejala de IU ha aseverado que «Mateos está manipulando a los almendriqueños porque es falso que necesite condicionar el nombramiento de los vocales de esta Junta vecinal a la aprobación de sus presupuestos». «Solo necesita voluntad política para poner en marcha de una vez el Reglamento Orgánico de los Distritos del Municipio de Lorca – que data de hace seis años– y dar cumplimiento al dictamen del Consejo Jurídico de la Región de Murcia que, ya en 2013, instaba al Ayuntamiento a aplicar mecanismos de descentralización administrativa respecto a este núcleo de población», dijo la edil de IU-Verdes.

Martín ha lamentado que en sus declaraciones Mateos haya dado a entender que no revisará este Reglamento, que nació sin el suficiente consenso político –sólo contó con los votos del Grupo Municipal Popular, que entonces contaba con mayoría absoluta– ni ciudadano, lo que se reflejó en la presentación de numerosas alegaciones por parte de organizaciones vecinales. En ese sentido, le ha recordado que varios acuerdos unánimes de la Corporación, promovidos por IU-Verdes, le obligan a abordar la modificación de su artículo 9 para que contemple que todas las Juntas de Barrio o Pedanía contarán con un vocal inicial de cada uno de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento.

Gloria Martín ha explicado que su formación no ha renunciado aún a que los integrantes de las Juntas de Barrio y Pedanía sean elegidos directamente por los vecinos en vez de por extrapolación de los resultados de las elecciones municipales. Por ello, también ha recordado al PSOE su compromiso -incumplido hasta el momento- de encargar un informe a los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento, sobre la viabilidad de que el Reglamento de Distritos contemple la elección directa por los ciudadanos de sus representantes en esos órganos.

Por último, Martín ha señalado que la propuesta de Mateos de destinar 300.000 euros a la gestión directa vecinal le parece «pobre» y contraviene el propio Reglamento Orgánico de los Distritos del municipio de Lorca por el que a las Juntas les corresponde gestionar, como mínimo, un 2% del presupuesto municipal (en torno a 1,4 millones de euros).