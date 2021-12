IU-Verdes exige la construcción de aceras en un tramo del Camino Viejo del Puerto

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha pedido al equipo de Gobierno municipal de PSOE y Cs que acometa, de manera urgente, las obras de urbanización en una parcela de titularidad municipal ubicada junto a la rambla de las Señoritas (La Viña) y que linda con el Camino Viejo del Puerto, para que los viandantes “puedan contar con aceras y mejore su accesibilidad y su seguridad”.

Gloria Martín denunció la peligrosidad de este tramo de vía urbana, especialmente concurrido porque da acceso a un supermercado y a un restaurante de comida rápida para los que el Ayuntamiento concedió las pertinentes licencias municipales hace pocos años. Sin embargo, en sus inmediaciones “no hay una triste acera por la que las personas puedan transitar y, a menudo, vemos cómo tienen que apartarse para no ser atropellados por los vehículos”, explicó la edil de IU-Verdes. La concejala de IU-Verdes lamentó la “mala planificación” de los sucesivos gobiernos municipales que “únicamente se han preocupado por recaudar, pero no de garantizar unas calles dignas y seguras”. Al respecto, explicó que la situación es “tan absurda” que existe un contenedor de basuras en medio de un arcén, rodeado de socavones y sin un paso que permita a los peatones acceder a él de manera segura. Por otra parte, la edil aseguró que “da miedo” observar a las vecinas con sus carros de la compra que casi son rozadas por los coches o que por las noches “la calle se llene de zagales andando por el arcén a los que casi no se les ve desde los coches”.

Martín también explicó que, esta misma semana, un vecino ha estado a punto de ser “aplastado” por un autobús mientras practicaba deporte, por falta de visibilidad del conductor. Y es que, para la edil de IU-Verdes, “hablamos de un auténtico punto negro para la seguridad vial” en tanto “no hay aceras ni pasos de cebra, la iluminación es muy deficiente, y existe un cambio de rasante muy pronunciado a pocos metros de la rotonda provisional con la RM11, lo que genera retenciones en horas punta en una zona que cuenta con un importante tráfico rodado por la apertura de dos supermercados y tres restaurantes de comida rápida. Además, la vía es actualmente una alternativa a las obras en Jerónimo Santa Fe y en la antigua carretera de Granada y, además, da acceso a una parada de vehículos de transporte colectivo de trabajadores y a un aparcamiento disuasorio improvisado por estos, por lo que “el trasiego de coches, furgonetas y autobuses es constante”.

Por todo ello, Gloria Martín ha exigido al alcalde de Lorca que se ejecuten las obras de urbanización de la parcela municipal de 3.472 m2 para que este tramo cuente con aceras al tiempo que se le da uso a este espacio como zona verde. “Esta zona tiene que dejar de ser un peligro y también un solar lleno de escombros, basura y matojos”, aseveró. En ese sentido, Martín denunció el incumplimiento de las ordenanzas municipales por parte del propio Ayuntamiento: “Cómo vamos a dar ejemplo a la ciudadanía si somos los primeros en tener nuestro patrimonio hecho un asco”, concluyó.