IU-Verdes denuncia que la vía verde de Zarcilla de Ramos se vuelve a inundar

La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado que la vía verde que comunica Zarcilla de Ramos con el cementerio de esta pedanía se ha anegado solo unos días después de que el alcalde de Lorca, Diego José Mateos (PSOE), visitara las obras de “mejora” realizadas en esta infraestructura por parte del ayuntamiento.

Gloria Martín explicó que el pasado 21 de octubre, Mateos se personó en Zarcilla de Ramos para anunciar lo que el primer edil llamó una “urgente intervención de acondicionamiento” en esta vía verde. Sin embargo, tras las obras, que básicamente han consistido en su repintado y en la colocación de unos bancos con un coste de 23.000 euros, esta infraestructura ha vuelto a quedar inundada en varios de sus tramos después de una simple lluvia.

El propio alcalde aseguró que este tramo presenta “un importante deterioro”. Por eso, para Gloria Martín resulta “ridículo” que Mateos anuncie a bombo y platillo una supuesta “inversión” que en realidad ha sido solo un “parcheo”, porque la vía verde sigue estando “impracticable” cuando caen cuatro gotas y no se ha atajado el problema de raíz. “Dentro de pocos meses casi todo lo gastado habrá caído en saco roto porque el equipo de Gobierno programa actuaciones pensando en cubrir expediente, no en reparar los desperfectos a largo plazo”. “La ciudadanía espera una gestión eficiente de los recursos municipales y que se resuelvan sus problemas, no que el alcalde haga un apaño aplicando una capa de barniz, con el único objetivo de hacerse la foto”, dijo la edil de IU-Verdes.

Gloria Martín también afeó al alcalde que asegurase que había supervisado los trabajos “junto a un grupo de vecinos de Zarcilla”, cuando lo cierto es que “se hizo acompañar exclusivamente de simpatizantes de su partido, y no hizo extensiva la convocatoria al resto de habitantes de la diputación”. La concejala de IU-Verdes lamentó la falta de accesibilidad de un alcalde del que dijo que “se parapeta detrás de sus seguidores” y “se blinda” porque “no le gusta escuchar las críticas o las reivindicaciones de los vecinos y vecinas”. “Un alcalde lo debe ser de todos, y no le puede tener alergia a la gente”, concluyó.