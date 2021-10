IU-Verdes denuncia que el Gobierno regional deja alÁrea III fuera del Programa de Cirugía Robótica ‘Da Vinci’

La concejala de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Lorca, Gloria Martín, ha denunciado un nuevo agravio comparativo del Gobierno regional que afecta a los usuarios del Área III. Y es que este área sanitaria no contará con ninguna de las cuatro consolas ‘Da Vinci’ que el Servicio Murciano de Salud ha adquirido para poner en marcha un nuevo programa de cirugía robótica. Gloria Martín informó que tres de los equipos irán a la ciudad de Murcia (hospitales Reina Sofía, La Arrixaca y Morales Meseguer) y otro más a Cartagena (Santa Lucía). Lorca y su área de influencia se quedan, pues, fuera de este programa, lo que para la edil de IU-Verdes supone “una vuelta de tuerca al abandono sistemático al que las autoridades regionales someten a los pacientes del Área III”. “Que una sola ciudad acapare tres de estos robots mientras que los ciudadanos y ciudadanas de Lorca, Totana, Águilas, Puerto Lumbreras y Aledo se ven privados de esta tecnología, que también han pagado con sus impuestos, es de una indecencia mayúscula”, dijo Gloria Martín. “Se ve que para el presidente López Miras y las autoridades sanitarias de la Región, los lorquinos y lorquinas no tenemos derecho a beneficiarnos de una cirugía mínimamente invasiva, más precisa y segura, y que reduce el riesgo de complicaciones”, denunció. La concejala de IU-Verdes explicó que, por ejemplo, las extirpaciones radicales de próstata realizadas con el robot Da Vinci, y que ya se han realizado con éxito en el Reina Sofía de Murcia, “permiten un abordaje muy preciso de esta glándula y minimizan efectos secundarios como la disfunción eréctil”. Esta consola robótica también se aplica en diferentes especialidades quirúrgicas como Urología, Cirugía General(hernias), Torácica (tumores de pulmón), Digestiva (tumores de colon y recto), Ginecología u Otorrino (tumores de la base de la lengua). Facilita que el/la cirujano/a tenga una visión del campo quirúrgico ampliado y nítido, lo que ofrece la posibilidad de tratar áreas anatómicas difícilmente accesibles a través de accesos de unos pocos centímetros. Por ello, la concejala de IU-Verdes ha censurado que el Gobierno regional impida a los pacientes del Área III la posibilidad de que les sean practicadas intervenciones “menos traumáticas, con incisiones reducidas, un sangrado mínimo, una menor necesidad de transfusiones, una recuperación postoperatoria menos dolorosa y más rápida, con una hospitalización, por lo tanto, más breve, y una vuelta a la vida normal más rápida y mejor de la prevista”. “Todo eso es lo que nos están hurtando porque quienes gobiernan en esta Región han decidido que es más rentable invertir en sanidad en las áreas donde hay un mayor número de votantes”, aseguró Martín. La concejala de IU-Verdes aseguró sentirse “hastiada” y apeló a la capacidad de movilización de la ciudadanía de Lorca y del resto de poblaciones del Área III porque “hasta que no nos lancemos a la calle a protestar aquí no va a cambiar nada y seguiremos siendo tratados como contribuyentes de tercera”.