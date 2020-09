IU-Verdes denuncia que el centro de salud de La Viña ha entrado en “colapso”

La concejala de Izquierda Unida Verdes, Gloria Martín, ha denunciado que el centro de salud de La Viña ha entrado en “colapso” después de que decenas de vecinos hayan trasladado a su grupo municipal las quejas por listas de espera de más de veinte días para ser vistos por sus médicos de familia.

Martín ha lamentado que haya usuarios de la sanidad pública que si bien no tienen patologías lo suficientemente graves para ser atendidos en los servicios de urgencias, sí son “muy dolorosas y molestas” o requieren del inicio de tratamientos antibióticos que no puede ser pautados porque es “prácticamente imposible” contactar con el personal facultativo ni por vía telefónica ni de manera presencial. “Los vecinos nos cuentan que llaman decenas de veces por teléfono pero que no hay manera de lograr contactar, por lo que muchos acaban acercándose a este centro de salud y aguardan cola para poder lograr una cita”, explicó.

La falta de medios para reforzar los servicios de Atención Primaria y la mala planificación están “llevando al límite” a profesionales y usuarios, dijo Martín, que lamentó que incluso se estén generando momentos de tensión en los que ha sido precisa la intervención de guardias jurados.

“Pedimos la máxima comprensión y respeto para los trabajadores de este y del resto de centros de salud, que no tienen la culpa de un modelo de gestión caótico que se está cebando con la Atención Primaria”, dijo Martín. En ese sentido, la edil de IU-Verdes exigió al gobierno regional de PP y C’s que restablezca la normalidad en centros de salud y consultorios porque es “inhumano” que haya personas padeciendo dolor en sus casas, sin tener acceso a recetas o a los documentos de altas y bajas médicas.

“Esto es un caos que ni siquiera está sirviendo para ofrecer una atención adecuada en lo relativo al coronavirus”, aseguró. Y es que Martín también ha alertado que hay vecinos que intentan contactar con su médico, vía telemática, porque han estado en contacto con personas que han dado positivo en las pruebas PCR para la Covid-19 o tienen sintomatología asociada con esta enfermedad, “y que se encuentran con las agendas cerradas”. A algunas de las personas que finalmente han conseguido pedir cita a través de internet, se les ha enviado un mensaje para avisarles de que serán contactados en 24 horas y, sin embargo, “pasan los días y nadie les llama desde su centro de salud”. “¿Qué tipo de seguimiento se está haciendo a estas personas?”, se preguntó Martín, quien reprochó que se exija responsabilidad a los vecinos “cuando algunos que pueden haber contraído el virus no tienen siquiera opción a un diagnóstico porque nadie les atiende”.

Por todo ello, Martín ha vuelto a exigir que el Servicio Murciano de Salud establezca “puntos covid” fuera de los centros de salud y de los consultorios rurales aprovechando infraestructuras públicas donde es posible montar estos operativos, todo ello mediante refuerzo del personal. “Pueden usar el recinto ferial de Santa Quiteria para los pacientes del casco urbano y los cuarteles de la policía local que llevan años cerrados a cal y canto para organizar los dispositivos en pedanías”, sugirió Martín, quien advirtió que la situación tanto en La Viña, como en San Diego o Lorca Centro es “insostenible” y “no puede prolongarse más”.

“No sabemos cuánto tiempo tendrán que permanecer estas zonas básicas de salud en código rojo, pero es inadmisible que, mientras tanto, tengamos vecinos rabiando de dolor en sus casas o sufriendo cuadros de ansiedad porque no les es posible ser atendidos por su facultativo de referencia cuando hay otras alternativas”, aseveró Martín.