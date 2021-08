IU-V insiste a Concejalía de Seguridad Ciudadana en que haga cumplir las Ordenanzas de Limpieza y Convivencia

Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes en el ayuntamiento de Lorca, ha reiterado esta mañana la inacción del equipo de Gobierno en la persecución de las infracciones en materia de limpieza que dan una imagen lamentable de suciedad e insalubridad a nuestra ciudad.

Basta darse una vuelta por las calles de cualquier barrio para comprobar que hay muchos incívicos que no se molestan en cumplir los horarios del depósito de basura en los contenedores, no retiran las excreciones de sus animales o no tienen reparos en tirar desperdicios a la vía pública, ha afirmado el edil.

A pesar de las reiteradas denuncias que se hacen desde su grupo municipal o de muchos ciudadanos anónimos en redes sociales, no parece que ni el alcalde, ni el concejal de Seguridad Ciudadana, Ruiz Guillén, ni el de Limpieza, Francisco Morales, tomen acciones para atajar el problema. Por ejemplo, en el último consejo de Limusa celebrado hace meses se llegó al acuerdo de poner pegatinas en los contenedores en varios idiomas anunciando el horario de depósito de basuras y las sanciones a las que se está expuesto por su incumplimiento, para después guardar el acuerdo en un cajón y no llevarlo a cabo, como hacen con tantos otros, ha criticado duramente Sosa.

“Parece ser que la única Ordenanza que la Policía Local ha velar por hacer cumplir sea la de Tráfico, mientras que los marranos campan a su ancho”, lamenta Sosa, por lo que demanda al alcalde y a las concejalías implicadas que tomen cartas en el asunto de una vez y se den las instrucciones necesarias para que se vigilen y sancionen las acciones que atenten contra la imagen y la salubridad del municipio.

Por último, Sosa ha recalcado que esta denuncia no va contra los trabajadores de Limusa que hacen lo que pueden, pero cuyo trabajo y esfuerzo se ve mermado con creces si no es acompañado de una labor de control que no les corresponde a ellos.