IU-V exige que en el próximo recibo “Aguas de Lorca” devuelva lo cobrado de más a los ciudadanos de Lorca

El Concejal de IU-V de Lorca, Pedro Sosa, ha mostrado su asombro ante la nula respuesta del Ayuntamiento de Lorca frente a lo que a todas luces es un fraude cometido contra miles de ciudadanos de Lorca. Según el portavoz de IU Verdes en el consistorio lorquino "el último recibo girado por la empresa “Aguas de Lorca” en el mes de julio recoge consumos domésticos que no corresponden a los del período de facturación, sino a los meses más duros de la pandemia en los que los operarios de la empresa de abastecimiento no realizaron lecturas". Ahora, afirma Sosa, "esas cantidades consumidas entonces las llevan a la última factura, las acumulan con los consumos regulares del último bimestre y, como resulta lógico, en multitud de casos se produce un salto en los “bloques crecientes de facturación” abultando la factura a pagar con una penalización por consumo excesivo que en la realidad no se ha producido."

Sosa denuncia que "en el pasado Pleno del Ayuntamiento, a través de un ruego, requirió al Gobierno local que comprobase lo que estaba pasando, y que, en su caso, se depurasen responsabilidades y se devolviese a los ciudadanos el dinero cobrado de más, pero lejos de ello, el Gobierno, a través del Concejal de Ciudadanos que es el responsable en Aguas de Lorca, le ha respondido con un escrito contradictorio e incongruente en el que niegan la mayor."

"Esto no se va a quedar así", sostiene el edil de IU-V. “Si en el siguiente recibo la empresa no devuelve el dinero cobrado de más a los usuarios de Lorca, es más que probable que nos veamos obligados a llevar el asunto a la vía penal por un posible delito de estafa”.