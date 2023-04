IU-V demanda que para Semana Santa 2024 se habiliten más urinarios portátiles en los solares vacíos del centro

Pedro Sosa, concejal portavoz de Izquierda Unida Verdes en el ayuntamiento de Lorca y candidato a la alcaldía por la coalición IU-podemos-Alianza-Verde para las próximas elecciones municipales del día 28 de mayo ha denunciado esta mañana la insalubridad en las calles del casco histórico por la gran cantidad de orines en las calles y las quejas de los vecinos de las vías afectadas, debido a la falta de baños portátiles para la gran cantidad de personas que hay en la ciudad durante estas fiestas.

El edil de IU ha recordado que esto es algo que se repite año tras año cada vez que se celebra la Semana Santa y también la feria de septiembre, incluso se tuvo que trasladar la feria de día a Santa Quiteria para evitar tales molestias a los vecinos del casco histórico, los cuales tienen que sufrir que los orines se metan hasta dentro de sus portales. Y los hosteleros del centro también se quejan de las largas colas que hay en sus establecimientos de gente que necesita usar sus servicios, por lo que no entiende cómo a día de hoy no se ha buscado una solución a esta problemática.

Para Sosa, una solución efectiva sería poner más urinarios portátiles en los solares vacíos que hay en el centro de la ciudad, al estilo de lo que se hace en los festivales de música. Algunos de estos solares son incluso de titularidad municipal, como el que hay en la parte trasera del ayuntamiento, por lo que no se necesitaría del permiso de los propietarios, y en los privados se les compensaría dejando sus solares totalmente limpios y desbrozados, ahorrándoles a ellos los gastos que supone tenerlos en las debidas condiciones de ornato público. Una vez habilitados más baños públicos, no habría excusa para quienes hiciesen sus necesidades en la vía pública, por lo que se debería vigilar y sancionar a quienes lo hagan para que sirva de ejemplo.

En relación al incidente entre un grupo de jóvenes y unos porteros en la plaza Arco Iris, Sosa no entiende cómo en un sitio tan concurrido no hubiese ninguna patrulla de Policía Local, por lo que solicita que en futuras ediciones haya en esta zona y en la aledaña corredera una patrulla permanente que sirva de disuasión o pueda intervenir de forma inminente de producirse algún altercado similar. “Lorca no puede brillar si en sus días más grandes huele a orín, o haciéndose notoria por un vídeo viral de una pelea”, ha concluido el edil.