Isidro Abellán (PSOE) "Al PP solo le queda decir disparates e insidias"

El concejal de Hacienda, Isidro Abellán, ha asegurado hoy que siente "sonrojo intelectual y administrativo al escuchar tales insidias de un señor que ha gobernado con anterioridad”.





El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Lorca, Isidro Abellán Chicano, ha recordado que "hemos conseguido en estos cuatro años de gobierno que el Ayuntamiento de Lorca tenga su mejor situación financiera de los últimos 20 años. Los datos arrojados por la liquidación del presupuesto 2021 son absolutamente evidentes, reflejando que hemos logrado reducir la deuda municipal por debajo de los 35 millones de euros, la menor desde inicios de siglo y que hace 10 años estaba en 95 millones".









Abellán Chicano también ha destacado que el remanente de tesorería "es el mejor desde que se tienen datos, y llevamos 4 ejercicios evolucionándolo en positivo por encima de 10 millones, con un ahorro neto que es el mayor de los últimos 10 años y con un período de pago a proveedores de tan solo 12'99 días. Esta seriedad y esta estabilidad que estamos consiguiendo a través de nuestra gestión hace que las empresas serias quieran trabajar con el Ayuntamiento, a diferencia de la incertidumbre de pagos cuando el PP gobernaba".









"Al final con esta buena gestión económica al PP solo le queda decir disparates e insidias. Porque en realidad esta mejora sustancial de la salud financiera del Ayuntamiento de Lorca es precisamente la que permite realizar actuaciones como las que estamos impulsando”.





“Las declaraciones de Fulgencio Gil solo evidencian que no tiene ni idea de lo que está hablando y que no puede soportar que Lorca esté mucho mejor hoy que hace cuatro años. El señor Gil Jódar ya no sabe qué hacer o decir para intentar esconder la gran batería de inversiones que hemos realizado para los vecinos de Lorca, en todos sus barrios y sus pedanías".





“Los lorquinos pueden disfrutar hoy de numerosas obras que han mejorado su calidad de vida, la lista es innumerable, tan solo unos ejemplos: el paso inferior de San Antonio, Ifelor, la remodelación de la zona sur de la Viña el arreglo de calles como jerónimo Santa Fe o la renovación del parque de La Paca, La Campana o Zarzadilla”.





El concejal de Hacienda ha afirmado que "gracias a nuestra buena gestión, hemos impulsado numerosas obras para arreglar calles de casco urbano como de pedanías, así como arreglos de consultorios médicos, locales sociales, centros de enseñanza, mejora de carreteras y caminos en pedanías, e incrementado las ayudas tanto a colectivos como a Servicios Sociales".





“Los que ahora proponen bajadas de impuestos son los que los pusieron entre los más altos de España. Solamente hay que recordar la subida del 10% en el IBI en octubre de 2015, cuando cinco meses antes decían que no subirían los impuestos. No son de fiar”.