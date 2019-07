Isabel Franco (CS) : ¿Por qué ahora?

La portavoz parlamentaria de CS en la Asamblea Regional, Isabel Franco, ha dicho que el partido respeta la dimisión de su coordinadora en Lorca, Irene Ruiz, aunque se pregunta por qué se ha producido ahora.

Franco ha defendido que CS respeta “la actitud y la labor que aquellas personas que han formado parte de CS y sus decisiones también”, después de que Ruiz haya anunciado en una red social que deja todos sus cargos en el partido naranja por falta de identificación con la formación.

Isabel Franco ha “agradecido su trabajo y el tiempo que ha dedicado a CS” y ha dicho entender “que en un momento dado considere que debe dar un paso al lado y seguir por otra trayectoria”.

“Lo que también entendemos que es importante es preguntarse por qué en este momento, por qué ahora, cuando durante los últimos meses sí ha venido apoyando la política que el partido ha estado desarrollando.

Ruiz ocupó el puesto número dos en la candidatura de CS a las elecciones municipales del pasado mayo en las que el partido naranja obtuvo un único concejal, Francisco Morales, que se convirtió en vicealcalde al facilitar con su voto el gobierno al socialista Diego José Mateos.

Morales ha rehusado este martes, a través del gabinete de prensa del ayuntamiento, hacer declaraciones al respecto de la renuncia de la coordinadora de su partido en Lorca.

Ruiz también ha dimitido de su cargo de coordinadora del comité territorial del Guadalentín y ha dejado su puesto en el comité autonómico de CS en la Región de Murcia.

Además se ha dado de baja del partido, al que se afilió hace cuatro años porque “no puedo continuar en un proyecto político con el que ya no me siento identificada” y desea “de corazón que, en algún momento, CS retome el rumbo que no debió perder nunca”, relata en su comunicado en Facebook