‘Invisible’ ayudará a dar visibilidad a la fibromialgia

La concejala de Oenegés del Ayuntamiento de Lorca, María Dolores Chumillas, ha presentado, esta mañana, junto a la presidenta de la Asociación de Fiblomialgia de Lorca, AFILOR, Antonia Robles y la fotógrafa lorquina, Isabella Wonder Art, la exposición fotográfica organizada por este colectivo, con la colaboración del Consistorio lorquino, a través de las concejalías de Oenegés, Sanidad y de Cultura, bajo el título “Invisible”.

La concejala de Oenegés ha explicado que “con motivo del Día de la Fibromialgia, que se conmemora el 12 de mayo, desde AFILOR se han organizado una serie de actividades, entre la que se incluye esta exposición de la que podremos disfrutar durante los próximos días en el Palacio de Guevara, desde el próximo viernes, 29 de abril, cuya inauguración está prevista a partir de las 20:30 horas, y hasta el 6 de mayo”.

María Dolores Chumillas ha añadido que “también se han organizado unas charlas médicas, además, el día 12 de mayo se llevará a cabo el encendido del balcón del Ayuntamiento por este motivo” y ha añadido que “esta exposición muestra todas las fotografías de mujeres, puesto que este síndrome es más común en mujeres que en hombres”.

Además, Chumillas ha apuntado que “esta enfermedad presenta síntomas muy similares a otras dolencias convirtiéndose en un trastorno complejo, crónico e invalidante que causa dolor y rigidez en los músculos, tendones y ligamentos junto con sueño y fatiga” y ha destacado “la labor y el trabajo que se desarrolla desde la Asociación de Fibromialgia de Lorca, Afilor, para mejorar la calidad de vida de las 80 asociadas con las que cuentan en nuestro municipio”.

Por su parte, la presidenta de AFILOR ha explicado que “nuestro objetivo es reflejar lo que sentimos todas las personas que padecemos esta dolencia, que no se ve, ya que no contamos con una prueba que la diagnostique, y para la que, de momento, no existe aún tratamiento”.

Antonia Robles ha indicado que “queremos dar visibilidad a través de esta exposición de lo que supone y significa para nosotros esta enfermedad y también lo que es nuestra asociación, así como el trabajo que en ella desarrollamos”.

Robles ha insistido que “tenemos que hacernos ver y que sepan de nuestra realidad diaria, además de luchar todos por la investigación, ya que es una enfermedad crónica y en la que se sufre mucho”.

La presidenta de AFILOR se ha mostrado “muy ilusionada con este proyecto, en el que el trabajo de Isabella ha sido precioso, como una muestra de lo gran profesional que es y que desde un primer momento ha empatizado mucho con nosotras y el resultado obtenido ha venido a reflejar lo que queríamos” y ha reiterado que “lo que buscamos es que se nos entienda un poco más, que la gente empatice más si cabe con nuestra realidad que pueden conocer acercándose a visitar esta muestra que esperemos que os guste”.

La autora de las fotografías, Isabella Wonder Art ha agradecido que hayan contado con ella para este proyecto del que ha destacado “la valentía de todas las modelos, usuarias de esta asociación, para mostrar su día a día y todos los problemas a los que se enfrentan”.

Por último, la concejala de Oenegés ha animado “a todos los lorquinos y lorquinas a visitar esta muestra con la que mostrar nuestro respaldo a sus reivindicaciones para que sepan que no están solos en su lucha, así como ayudarles a seguir dando más visibilidad a esta dolencia crónica que causa dolor en todo el cuerpo, fatiga y otros síntomas”.