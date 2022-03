El PP insiste en que la única forma de parar la construcción de la línea eléctrica es "retirar el proyecto"

El concejal del PP en el Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, ha insistido en que la única opción que existe para parar la construcción de la línea de alta tensión que Iberdrola pretende implantar desde Hinojar a Águilas, afectando a cientos de familias lorquinas, es que desde la movilización social se presione a la compañía eléctrica para que cancele el proyecto.

Ángel Meca ha recordado que esto es precisamente lo que hicimos en 2009 para impedir que se ejecutara esta línea, y lo conseguimos de la mano de los afectados. Ese año nos plantamos en la puerta de Iberdrola y lo paramos, y ahora hay que hacer lo mismo. Nuestra postura es exactamente la mismo, y cada vez tenemos más claro que el supuesto apoyo del actual alcalde se limita a palabras de cara a la galería. Mateos está abusando de la paciencia de los afectados con su tibieza y templanza.

Una hipotética ampliación de los plazos de alegaciones no resuelve el problema de fondo. Se presenten las alegaciones que se presenten, este no es el modo de atajarlos. Sólo hay una salido: retirada del proyecto y de su tramitación administrativa. Esto no va de alegaciones.

El trabajo que tiene que realizar nuestro ayuntamiento es presionar para defender los legítimos intereses de los damnificados, en vez de ponerse de perfil. Iberdrola tiene que aceptar el trazado alternativo que ya se le ha planteado, y si tiene alguna otra opción, que se siente con los vecinos y se alcance un acuerdo.

Los vecinos merecen que se les diga la verdad, ya que ni el Ministerio de industria, ni la delegación del gobierno, ni el Ayuntamiento, ni la dirección general de Energía son los responsables de este problema; aquí el despacho que hay que tocar para exigir es el de Iberdrola, como ya hicimos junto a los vecinos en el año 2009. Respaldamos a los afectados en su pretensión de que se retire el proyecto e Iberdrola se siente a pactar un trazado alternativo.