Ingenieros y Ayuntamiento de Lorca urgen al Gobierno a construir presas para evitar riadas

La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil se ha adherido a a la reclamación del Ayuntamiento de Lorca al Ministerio de Transición Ecológica para que construya las presas contra riadas comprometidas en las ramblas más activas del municipio.

La demanda conjunta busca dar prioridad a la construcción de presas de laminación en la cabecera de las ramblas de Béjar, Nogalte y Torrecilla, y al encauzamiento de la rambla de Biznaga como solución más eficaz para reducir el impacto de futuras riadas.

El alcalde, Fulgencio Gil, se ha reunido con representantes de la junta directiva de la asociación profesional y les ha acompañado en un recorrido por las ramblas de Torrecilla y Biznaga y la presa de Puentes y por el cauce del río Guadalentín.

Un frente común para salvar vidas

Tras la visita, los ingenieros han coincidido con el alcalde en la necesidad de ejecutar las obras para levantar las presas y diques de laminación. El primer edil ha asegurado que harán un "frente común para lograr acabar con la incertidumbre de nuestros vecinos de Campillo, Torrecilla y Purias cada vez que llueve".

Estas obras, como hemos repetido en infinidad de ocasiones, salvan vidas" Fulgencio Gil Alcalde de Lorca

Desde el consistorio se ha insistido en que estas actuaciones son vitales. "Estas obras, como hemos repetido en infinidad de ocasiones, salvan vidas", ha señalado Gil, que subraya que el colectivo profesional conoce de primera mano la problemática del municipio y su vulnerabilidad a la crecida súbita de los cauces.

La vegetación, un obstáculo crítico

Uno de los puntos más críticos señalados por los expertos es la excesiva vegetación que invade el cauce del río Guadalentín. Ramiro Aurín, uno de los vocales de la asociación, ha explicado que, aunque parezca un asunto menor, es fundamental que "los cauces estén en condiciones para absorber" el agua, ya que la cuenca del Segura es de extremos, "o llueve mucho o no llueve nada".

No hace falta ser ingeniero para comprender que la vegetación reduce a la mitad el cauce del río" en la entrada a la ciudad Ramiro Aurín Vocal del la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

La presencia de vegetación "completamente impropia" reduce la capacidad del cauce de forma drástica. "No hace falta ser ingeniero para comprender que la sección se reduce a la mitad ahí prácticamente", advirtió el técnico, añadiendo que el agua que no pueda pasar "va a salir por algún sitio y desde luego va a ser por el medio del pueblo".

Otras reivindicaciones compartidas incluyen la ampliación del drenaje de la autovía Lorca-Águilas, la revisión de los pasos de agua bajo las vías del AVE en la rambla de Torrecilla, que ha desestimado Adif en los últimos días y la limpieza integral de las ramblas del municipio. Desde principios de 2024, el gobierno de Lorca ha estado recabando apoyos de colegios profesionales como los de Arquitectos y Geógrafos a su demanda de las presas antirriadas.