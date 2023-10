Informe de servicios económicos de Ayuntamiento contemplaba previsión de participación en tributos del Estado

“Los 759.355 euros son ingresos que suelen venir cada año como consecuencia de la liquidación de la parte correspondiente de la participación del Ayuntamiento en los tributos del Estado. Son ingresos que se producen con carácter ordinario, normalmente, todos los veranos. Es decir, no es nada extraordinario que se haya producido este año, sino que el Estado lo que hace es liquidar la participación del Ayuntamiento de Lorca y del resto de los consistorios en los tributos del Estado”, afirmaba este jueves la edil de Economía y Hacienda, María Belén Pérez.

La edil se refería al montante que se refiere a la liquidación que realiza el Gobierno de la Nación con los ayuntamientos. “Si nos ha venido menos dinero del que tenía que venir, practican una liquidación que, en este caso, ha sido positiva en los 759.355 euros. Pero es, repito, habitual todos los veranos. No es nada excepcional”.

En cuanto a la tasa municipal en materia de actividades de la fotovoltaica X-Elio, argumentaba, que “esos 2,5 millones de euros ya los Servicios Económicos los tenían contabilizados para poder hacer frente a los gastos hasta finales de año. De hecho, en el informe que realizaron el director presupuestario, el interventor y el tesorero el 12 de julio, el famoso informe de Tesorería, ahí ya se recogía la previsión para terminar el año de esos dos millones y medios de euros que es con lo que se cuenta para poder llegar hasta finales de año”.

Y volvía a los casi 760.000 euros para puntualizar que “vienen de la participación de tributos del Estado. No aumentan presupuesto, solo es Tesorería. No sirven para aumentar presupuesto”. También reconocía que “si no nos llega a ingresar la empresa fotovoltaica X-Elio esa tasa de 2,5 millones de euros, Tesorería habría tenido serias dificultades, muy serias dificultades, para llegar a finales de año”.

Por último, reiteraba su preocupación “por la grave situación económica en que se encuentra el Ayuntamiento. Están contempladas las cantidades previstas de ingresar. A pesar de ello, seguimos teniendo dificultades para hacer frente a la nómina de diciembre, como ya alertaron los equipos económicos del Consistorio. No lo decimos nosotros, sino los informes de los que más saben de estos asuntos, los técnicos”.