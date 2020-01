Inaugurada la exposición del Club Taurino Lorca

El pasado viernes, 17 de diciembre, a las ocho de la tarde, tuvo lugar en el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia de Lorca, la inauguración de la extraordinaria exposición de pintura del joven pintor albaceteño Paco Gabaldón titulada “De la retina al lienzo”.

La exposición, que permanecerá abierta hasta el próximo 31 de enero, de lunes a viernes, en horario vespertino de 18 a 21 horas, supone el pistoletazo de salida a los actos que el club tiene preparados con motivo de la celebración este año, concretamente el 2 de septiembre, del 75 aniversario de la reinauguración del coso de Sutullena tras la guerra civil.

La inauguración de la muestra, que congregó a un buen número de aficionados y medios de comunicación, corrió a cargo del propio pintor, que resaltó que su obra pretende ir más allá de la tradicional pintura taurina, tanto en la técnica (óleo, acuarela, lápiz, carboncillo…) como en el modo de concebir la temática, con creaciones realizadas a veces en estudio, a veces mediante apuntes en una tarde de toros y con escenas que van desde aquellas campestres en las que no solo el toro es el protagonista, sino la fauna y flora de la dehesa en general, hasta detalles concretos de un festejo, de vestimenta taurina, etc. reflejados con la mayor minuciosidad. No dudó, además, en situar a la fiesta de los toros como “la única de las artes que ha inspirado e inspira al resto de las artes”.

Junto a Paco se encontraban el presidente del Club Taurino de Lorca, Juan Coronel, quien, además de ejercer de anfitrión, destacó la calidad de la obra pictórica de Paco Gabaldón y la importancia dentro de esta en el panorama internacional. Cerró el acto el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, que acudió acompañado de la concejal de Cultura, María Ángeles Mazuecos, junto con otros miembros de la corporación municipal encabezados por el presidente del PP de la ciudad, Fulgencio Gil. El primer edil, además de sumarse a las palabras de Juan Coronel para reconocer la obra de Gabaldón, así como a las del propio pintor para reconocer la importancia de la cultura taurina, quiso también hacer referencia al avance en el proceso de adjudicación de las obras de la plaza de toros de Lorca siguiendo el proyecto iniciado por la anterior corporación, señalando que se espera que a lo largo de 2020 se desarrollen las obras para que Sutullena vuelva a convertirse en el referente taurino y cultural en general que nunca debió dejar de ser