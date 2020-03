Ideas para remodelar la Plaza de la Concordia

El concejal del Partido Popular, Francisco Javier Martínez, ha propuesto "la remodelación integral de la popular Plaza de la con-cordia, uno de los enclaves con mayor arraigo popular del casco urbano, enclavado en la con-fluencia de las calles Corredera, Alfonso X y Nogalte. Se trata de un enclave que presenta un aspecto manifiestamente mejorable, tanto en lo que tiene que ver con los jardines con los que cuenta como con el monolito que rinde homenaje a la concordia entre españoles, que ha dado paso al periodo más próspero de nuestro país, disfrutado con libertad, reconciliación entre her-manos y plena democracia. Esta figura presenta un avanzando grado de deterioro, fruto del paso del tiempo y la acción de agentes externos, que han hecho mella en lo que debería de ser un monumento. Planteamos una intervención que mejore el aspecto general de la plaza, y que se enfoque principalmente a la sustitución del actual monolito. Consideramos de sentido común que se defi-na una nueva imagen para presidir la plaza, que represente a todos los españoles, independiente-mente de su ideología política, convirtiendo a esta enclave en un autentico punto de encuentro, emblema de reconciliación y paz para los lorquinos. Proponemos, además, que una vez remodelada esta plaza, en su vertiente estética, funcio-nal y dotada de una imagen con las características señaladas, pase a acoger anualmente el acto institucional que suele desarrollar el Ayuntamiento con motivo del Día de la Constitución, con-tribuyendo a dotar de vida y actividades de toda índole a nuestro casco histórico, uno de los retos que tenemos que seguir impulsando por parte del Consistorio Municipal."

El edil del Partido Popular ha indicado que "es evidente que el aspecto actual no debe continuar igual, y planteamos un proyecto en positivo, desde la perspectiva realista de que el frío monolito ya no representa nada para los lor-quinos, y la práctica totalidad de nuestros vecinos no sabe ni lo que representa. De hecho incluso las piezas de mármol blanco que lo conforman se han movido del sitio en el que debieron estar en un primer momento, contribuyendo a incrementar su mal aspecto general. Para elegir una nueva imagen que verdaderamente una a todos los lorquinos, planteamos que el Ayuntamiento convoque un concurso de ideas, abierto a la participación de los ciudada-nos, que nos permita elegir una nueva escultura con la verdaderamente nos sintamos representa-dos, y que aúna los sentimientos de unidad, paz y libertad. Hacemos esta propuesta con un talante positivo, para intentar sumar y con la intención de ir mejorando uno de nuestros grandes teso-ros de la ciudad, que es parte de nuestro casco histórico."