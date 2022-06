Hortensia Arcas Jódar presentará su primera novela titulada “Verde sobre fondo Gris”

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Lorca, María Ángeles Mazuecos, ha informado, esta mañana, del acto de presentación de la primera novela de la joven escritora lorquina Hortensia Arcas Jódar, titulada Verde sobre fondo Gris, prevista para esta tarde, a las 20 horas, en el Palacete Huerto Ruano.

La concejala de Cultura ha felicitado “a la escritora lorquina que presentará, esta tarde, su primera novela, porque hasta ahora siempre había sido de escribir relatos, presentándose a todos los certámenes posibles”.

María Ángeles Mazuecos ha indicado que “para el Ayuntamiento de Lorca siempre es un placer apoyar a jóvenes escritores de nuestra tierra, y más aún si son mujeres, como es el caso de Hortensia que actualmente continúa siendo fiel amiga de las palabras, componiendo historias que algún día espera rescatar de la oscuridad hacia un destino en el que el lector les pueda dar luz”.

Hortensia Arcas Jódar nació en Lorca en 2001, actualmente, estudia medicina, escritora desde edades tempranas componente del grupo de teatro Que Usted lo pase bien y ganadora del certamen Nacional Rosalía Sala Vallejo en el año 2019, con la obra María del Baztán, un relato ambientado también en Navarra, al igual que esta historia. Nadie dudaría de que esas tierras le mantienen hechizada.

También ha sido finalista del Certamen Juan González; 2º premio del concurso Infantil de Cuentos Premio María Fernández Luna y 3º Premio en el certamen literario Ángeles Pascual. Además, ha recibido varios premios durante sus años de colegio e instituto.

Por su parte, la escritora ha agradecido “a la Editorial Fanes su apuesta, ya que necesitaba despegar (algo sumamente complicado y más cuando se es joven), necesitaba un punto de partida y más con una novela como esta que le ha llevado gran parte de estos últimos años”.

Arcas Jódar ha destacado que “entre las páginas del libro tan solo hay emociones extremadamente reales, hay muchas cosas que vivimos en silencio y esta novela es un grito a ellas: al amor, al dolor, a lo irreversible del tiempo, a la certeza de que una decisión, por desgracia, sí te limita. Todo lo que hay aquí dentro es humano”.

Respecto a los personajes de esta historia, la autora ha apuntado que “están condenados a llevar una carga muy pesada. Unos se quedarán estancados en el puerto del pasado y otros, soltarán las amarras y navegarán a la deriva. Al final, la decisión siempre está en nosotros, en nuestra fuerza de voluntad”.

La escritora ha insistido en que “la idea principal es que se puede recomenzar una vida, pero será desde las ruinas, nunca de cero. Y este es un verdadero dilema que persigue a Mariara Roldán, el principal personaje de la historia. No se puede hacer un verdadero borrón y cuenta nueva. No obstante, sí podemos agarrar de la mano a todas esas experiencias trágicas de la vida y hacerlas nuestras propias compañeras de viaje. Porque no se van a ir”.

Por último, la concejala de Cultura ha deseado “muchos éxitos a esta joven escritora” y ha animado a todos los lorquinos y lorquina a asistir, esta tarde, a la presentación de este libro y conocer esta apasionante historia que, “según palabras de la propia autora va de la infancia, del olvido, de los sueños, va de la vida” y que ya pueden adquirir en todas las librerías.