La Guardia Civil intercepta 400 kilos de atún rojo pescado de forma ilegal en Águilas

La Guardia Civil de la Región de Murcia, en el marco de la operación ‘Almadraba’, ha denunciado en Águilas a un pescador profesional por la captura ilícita de dos ejemplares de atún rojo con un peso total de 400 kilogramos. La actuación se enmarca en el ‘Plan Anual de Control e Inspección de Actividades Pesqueras’ (PACIAP) y busca combatir las infracciones en materia de pesca marítima.

Un operativo contra la pesca furtiva

La operación fue iniciada a principios de mes por especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA), que establecieron un amplio dispositivo de vigilancia para prevenir y perseguir la pesca furtiva en el puerto pesquero de Águilas. Durante una de estas vigilancias, los agentes obtuvieron indicios sobre una posible captura ilegal de atún rojo en las instalaciones portuarias.

Tras las sospechas, los guardias civiles, junto al responsable de la Cofradía de Pescadores de Águilas, inspeccionaron la lonja. Allí confirmaron la existencia de dos ejemplares de atún rojo de aproximadamente 200 kilogramos cada uno, que habían sido introducidos en las instalaciones sin la documentación requerida.

Múltiples infracciones y duras sanciones

Las comprobaciones del SEPRONA determinaron que las capturas se habían realizado sin disponer de la preceptiva autorización específica para esta especie. El atún rojo se encuentra sometido a un estricto régimen de control que incluye cuotas, periodos autorizados y rigurosas medidas de trazabilidad. Además, el pescador no había realizado las comunicaciones obligatorias de salida ni de entrada a puerto, incumpliendo la normativa de control de actividad pesquera.

Por estos hechos, el pescador se enfrenta a varias infracciones administrativas recogidas en la normativa de pesca marítima. La legislación contempla sanciones que pueden alcanzar los 600.000 euros para las infracciones muy graves, además de la inhabilitación para obtener licencias de pesca por un periodo de hasta cinco años.

La Guardia Civil ha intervenido los dos atunes para evitar su introducción en la cadena alimentaria. Los ejemplares han quedado depositados en la Cofradía de Pescadores a disposición del Servicio de Pesca de la Comunidad Autónoma. Una vez el Servicio de Seguridad Alimentaria certifique su aptitud, serán donados a un centro benéfico.