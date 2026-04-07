El Guadalentín se une y exige al Gobierno y a la Comunidad las infraestructuras clave para su crecimiento

La patronal comarcal CECLOR ha reunido a los alcaldes de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana y Aledo para establecer una estrategia conjunta de desarrollo. En la reunión, de carácter periódico, empresarios y representantes municipales han puesto en común las actuaciones necesarias para consolidar el crecimiento del PIB regional y las cifras récord de empleo que atraviesa el Valle del Guadalentín.

Un frente común por las grandes obras

Las principales reivindicaciones se centran en la finalización de las grandes infraestructuras de comunicación. La recuperación del tráfico ferroviario con la línea de alta velocidad, la construcción del tercer carril en la A-7 desde Crevillente hasta Puerto Lumbreras y el desarrollo de la autovía Lorca-Caravaca-Venta del Olivo son, a juicio de todos, proyectos irrenunciables para vertebrar la comarca y convertirla en un polo de atracción de inversiones y desarrollo turístico.

La finalización de estas infraestructuras supondrá "un salto de gigante de la comarca del Guadalentín en todos los aspectos", ha afirmado el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil. Desde la patronal, su presidente, Juan Jódar, ha señalado que, aunque la financiación europea ahora se centre en el ferrocarril, la autovía a Caravaca "es básica y necesaria para vertebrar la región de Murcia, y es el momento de planificarla".

La autovía de Caravaca es básica y necesaria para vertebrar la región de Murcia, y es el momento de planificarla" Juan Jódar Presidente de Ceclor

Peticiones locales para un futuro próspero

En la reunión también se han abordado las necesidades específicas de cada municipio. Así, desde Águilas, el alcalde, Cristóbal, Casado, ha puesto el foco en la urgencia de que abra sus puertas el Centro Integral de Alta Resolución (CIAR) que ha construido la consejería de Salud, en que se garantice el suministro eléctrico del puerto y la implantación de nuevos ciclos de Formación Profesional, especialmente para la hostelería. Por su parte, la alcaldesa de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, ha vuelto a reclamar el trasvase del Negratín para paliar la escasez de recursos hídricos y la mejora de los accesos a su polígono industrial.

Desde Totana, el concejal Francisco José Díaz, que ha acudido al encuentro en representación del alcalde, Juan Pagán, se ha insistido en la urgencia de reabrir la línea de cercanías y de aprobar su Plan General para avanzar en materia urbanística. Finalmente, el alcalde de Aledo, Javier Andreo, ha manifestado la incertidumbre por el futuro del suministro de agua del trasvase y, en el caso de su localidad, por los pozos subterráneos y ha destacado la necesidad de impulsar la construcción de vivienda para hacer frente al reto demográfico.