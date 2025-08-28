Grupos de Angola, Eslovaquia y Guatemala protagonistas del Festival Internacional de Folcklore "Virgen de las Huertas" de Lorca

María de las Huertas García, edil Festejos del Ayuntamiento de Lorca y Luis González, presidente del grupo Coros y Danzas Virgen de las Huertas

Angola, Eslovaquia, Guatemala y España se darán cita en el Festival Internacional de Folclore Virgen de las Huertas de Lorca. Será en la edición número 35 de este certamen que está organizado por Coros y Danzas Virgen de las Huertas, se celebrará del 5 al 8 de septiembre, como uno de los platos más destacados de la ‘Feria chica’

Este festival multitudinario se ha convertido en un referente cultural a lo largo de su historia, siendo una celebración que pone en valor la riqueza de las tradiciones de todo el mundo. Posiciona a Lorca cada año como epicentro de carácter internacional y refuerza nuestra promoción turística más allá de nuestras fronteras.

Además, “FESTIFOLK LORCA” es una de las citas más atractivas en la ciudad de Lorca y uno de los eventos más destacados de las Fiestas Patronales en Honor a Santa María la Real de las Huertas desde hace más de tres décadas.

Organizado por el grupo de Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca desde 1989, cuenta con la participación de distintos grupos folclóricos de tres continentes distintos, convirtiéndose en una de las citas multiculturales de la ciudad con nombre propio, poniendo en valor el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos del mundo.

Esta nueva edición cuenta con la participación de tres países invitados: Angola, representado por la Academia é Jazzy Dance Studios; el Grupo Folclórico Makovica de Eslovaquia y Guatemala por la Agrupación Folclórica Raxela; además de los anfitriones, Coros y Danzas Virgen de la Huertas, que participarán en representación de España.

La recepción de los participantes por parte de las autoridades se llevará a cabo en el Castillo de Lorca, el viernes, 5, a las 21 horas, y la clausura tendrá lugar el día 8, a las 23 horas, en el Santuario de la Virgen de las Huertas

El cartel de este año es una imagen realizada por Pedro Suarez López que lleva por nombre “Corea”, ganadora del IX Concurso Fotográfico celebrado durante el transcurso del Festival del año pasado en la que aparece un integrante del grupo de Corea del Sur Korean Group traditional Nalmoe Bukchum, grupo participante en la pasada edición. Este 2025, el concurso fotográfico llega a su décima edición, cuya inscripción es gratuita y hasta el próximo jueves 4 de septiembre, y el premio a la foto ganadora es un cheque por valor de 200 euros y la imagen será el cartel del Festival 2026.