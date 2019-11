El Grupo Joven del Paso Azul organiza este sábado su II Castañada Solidaria a beneficio de “Down Lorca”

La Hermandad de Labradores, Paso Azul, a través de sus jóvenes, organiza mañana sábado 16 de noviembre su II Castañada Solidaria. La actividad, que pretende reeditar el éxito del año pasado, tiene como objetivo recaudar fondos para Down Lorca. Para colaborar con esta iniciativa, los lorquinos que así lo deseen podrán acudir a partir de las 16:30 a la conocida como alameda de Las Columnas, donde voluntarios del Paso Azul se encontrarán vendiendo cucuruchos de castañas recién asadas, destinándose la recaudación a la mencionada asociación.

Cabe destacar que para la ocasión, la Unión Comarcal de Comerciantes de Lorca colaborará con los jóvenes del Paso Azul aportando algunos de los recursos y materiales necesarios para llevar a cabo la castañada.

Down Lorca (Asociación para personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual de la Comarca de Lorca), se constituye en febrero de 2013 por iniciativa de un grupo de padres de personas con Síndrome de Down, siendo su objetivo principal el conseguir la máxima independencia, autonomía y la plena inclusión de las personas con síndrome de Down y Discapacidad Intelectual, facilitando una vida lo más normalizada posible y consiguiendo su integración familiar, escolar, social y laboral, para conseguir la felicidad y plena aceptación de la persona con síndrome de Down y Discapacidad Intelectual.

Desde el Paso Azul se anima todos los mayordomos, cofrades, asociadas, azules y lorquinos en general a que participen en esta actividad con la que se pretende colaborar con una asociación sin ánimo de lucro como Down Lorca, celebrar la próxima festividad de San Clemente con unas típicas castañas asadas y a su vez dinamizar el centro de Lorca aún más, pues durante el transcurso de la misma se estará celebrando el desfile de Moros, Cristianos y Judíos.