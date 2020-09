Gil: “para frenar el Covid tenemos que recuperar el espíritu y compromiso que mostramos con terremoto"

El portavoz del Partido Popular en el ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha afirmado que "si los lorquinos no actuamos ante la pandemia como si fuéramos una única persona, esto va a seguir igual de mal. Tenemos el ejemplo del terremoto. Tenemos que recuperar aquel espíritu que nos permitió convertir los escombros en una nueva ciudad, aquella unidad de acción cívica, en la que nos preocupábamos mutuamente de cómo estaban nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos… en definitiva nos cuidábamos mutuamente hasta vencer la peor devastación urbana desde la guerra civil. Hay gente que piensa que esto no va con ellos, que la culpa es de todos excepto de ellos mismos, y que las soluciones las tienen que traer de fuera. Esto no es así."

Gil ha destacado que "nuestra formación política va a seguir actuando con total compromiso con todos los lorquinos, y vamos a redoblar nuestra labor institucional para contribuir a frenar los contagios en nuestro casco urbano, aportando nuestro trabajo desde el municipalismo, presentado propuestas constructivas en beneficio de todos los lorquinos. Estamos aquí para sumar, de hecho, ayer propusimos la formación de un grupo local de rastreadores y anteayer que el punto Covid se instale en Ifelor, un emplazamiento mejor acondicionado y más cómodo para usuarios y sanitarios."

El ex alcalde de la ciudad, ha reseñado que "la lucha contra el Covid es una auténtica guerra, y parece mentira que haya gente que aún no se haya dado cuenta de ello. Pero esta guerra tiene una particularidad: todos somos ejército y no puede haber deserciones. Es un error afirmar que las medidas adoptadas no han funcionado, es una equivocación y, además, es falso. Lo que no está funcionando en absoluto es el nivel de responsabilidad que están demostrando algunos. Nos han comunicado ejemplos impresentables de numerosas personas que no cogen el teléfono a los rastreadores, que se saltan la cuarentena, que no se presentan a hacerse las pruebas PCR para detectar el virus, que ocultan a sus compañeros de trabajo durante semanas que están contagiados, e incluso gente que ha participado en reuniones y celebraciones familiares en lugar de acudir a realizarse los mencionados tests. Podríamos seguir y seguir citando este tipo de actitudes deleznables y repulsivas. Parece mentira, pero es lo que ocurre día a día en Lorca.

Fulgencio Gil ha finalizado indicando que "la colaboración ciudadana para atajar este tipo de actitudes es fundamental."