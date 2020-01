Gil "El actual alcalde inicia el año incumpliendo su promesade poner en marcha las Juntas Vecinales"

El Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha denunciado que "el actual alcalde ha iniciado el año incumpliendo su promesa “estrella” en materia de Participación Ciudadana, como es la puesta en marcha de las Juntas Vecinales y de Distrito. Hemos de recordar que el Sr Mateos afirmó públicamente el 13 de mayo, y de forma textual que “su gobierno pondrá en funcionamiento las Juntas Vecinales y de Distrito en barrios y pedanías de Lorca el 1 de enero de 2020”, y lo reiteró en los medios de comunicación en diferentes entrevistas mantenidas a lo largo de los meses de julio y septiembre. Sin embargo esta medida se está revelando como una nueva frustración contra los ciudadanos, que no entienden qué es lo que está pasando, y se sienten engañados y frustrados. La realidad es que Ciudadanos y PSOE han bloqueado el desarrollo de las políticas de Participación Ciudadana en nuestro término municipal porque no terminen de verlo claro, y no queremos pensar que después de todo lo que han prometido y criticado, ahora pretendan que todos nos olvidemos de sus declaraciones y compromisos incumplidos. Como ejemplo concreto podemos señalar que han tardado 8 meses en cambiar los nombres de los componentes de la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, pero siguen sin convocarla. También siguen sin reunir al Consejo Social de la Ciudad, que tenía que haberse efectuado durante el segundo semestre del año pasado, pese a que ya les advertimos de que estaban incumpliendo el Reglamento establecido."

Gil ha señalado que "Ciudadanos y PSOE están incumpliendo incluso su propio pacto de gobierno, ya que se comprometieron a designar a los alcaldes pedáneos mediante “nombramientos democráticos”, algo que tampoco están haciendo. Y no hablemos ya de la supuesta “experiencia piloto” que decían que iban a realizar, constituyendo una sola Junta Vecinal, la que ellos eligieran, como si la participación vecinal fuera una promoción inmobiliaria. Y encima tratan de imponer que todos los grupos municipales cuenten con representación en las juntas incluso en aquellas en las que no han obtenido respaldo de los vecinos, quebrantando la voluntad expresada en las urnas y tergiversando el reglamento aprobado por el Pleno del Ayuntamiento."

El portavoz del PP en Lorca destacó que "desde el Partido Popular presentamos una moción en el pleno del mes de noviembre, en la que logramos arrancar al actual gobierno local el compromiso de reservar el 2% del presupuesto municipal para destinarlo a las Juntas Vecinales, lo que supondrá en términos concretos, que el próximo presupuesto tendrá que contar con una partida cercana a 1,5 millones de euros exclusivamente para ser gestionada por estas entidades. Huelga decir que confiamos plenamente en que el gobierno local de Ciudadanos y PSOE no trate ahora de incumplir también este acuerdo plenario, ya que hace apenas unos días se comprometió a ello, por lo que supondría una profunda incoherencia. Es más, aprovechamos esta convocatoria ante los medios para recordarle al actual alcalde que el presupuesto municipal tiene que incluir esta partida, no vaya a ser que se le haya olvidado."