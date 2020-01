El general de la Guardia Civil Miguel Martínez, elegido pregonero de la Semana Santa de Lorca

El general de la Guardia Civil Miguel Martínez García pronunciará este año el pregón anunciador de la Semana Santa de Lorca, en un acto que tendrá lugar el 27 de marzo en la ex colegiata de San Patricio.

Lo ha confirmado el alcalde, Diego José Mateos, tras reunirse con los presidentes de las seis cofradías de la Semana Santa lorquina y aprobar por unanimidad la propuesta realizada por el Paso Azul, al que ese año correspondía presentar la candidatura.

El general Martínez García (Lorca, 1951) está en la reserva desde 2012 , tras una dilatada trayectoria profesional en la que ha estado al mando de diferentes unidades territoriales en Alicante, Águilas, Lorca y Guadalajara.

Ha ejercido como profesor en centros de enseñanza de la Guardia Civil como el Colegio de Guardias Jóvenes de Valdemoro, el Centro de Adiestramientos Especiales de Guadarrama y la Academia de Oficiales de Aranjuez,

En mayo de 2009 fue nombrado autoridad de coordinación para la inmigración con el cometido de dirigir y coordinar a todas las instituciones relacionadas con el fenómeno migratorio en el ámbito atlántico.

García Martínez tiene numerosas condecoraciones militares y civiles, de la medalla al mérito de la Guardia Civil y de las correspondiente al mérito del Cuerpo Nacional de Policía.

Durante su trayectoria ha dirigido diversos seminarios, además de investigaciones sobre los orígenes históricos de la Guardia Civil.

Es también autor de varios artículos publicados en diarios y revistas especializadas, la mayoría sobre temas históricos relacionados con la seguridad y defensa.

El general tomará el relevo como pregonero del presidente de Murcia, Fernando López Miras, que fue el encargado de pronunciar el pregón en 2019.

Martínez García se suma así a la larga lista de pregoneros de la Semana Santa de Lorca, entre ellos el torero Pepín Liria, el embajador de España Antonio López, el diplomático Inocencio Arias, el que fuera nuncio apostólico del Papa Juan Pablo II en España, Manuel Monteiro de Castro, o Pilar Ibáñez-Martín, viuda del que fuera presidente del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo.

También lo han sido los ex presidentes autonómicos Pedro Antonio Sánchez y Ramón Luis Valcárcel, la ex consejera de Educación Adela Martínez-Cachá o el ex alcalde y ex consejero Francisco Jódar