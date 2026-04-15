La gamba roja de Águilas estrena una experiencia inmersiva desde la lonja al plato

La localidad murciana de Águilas celebra la décima edición de sus aclamadas Jornadas Gastronómicas de la Gamba Roja. Del 17 al 26 de abril, una docena de restaurantes locales participan en esta iniciativa organizada por la patronal Hosteáguilas, que busca poner en valor uno de los productos más emblemáticos de su gastronomía.

Un tributo culinario a la gamba roja

Los establecimientos participantes diseñan menús específicos, platos especiales y tapas donde la gamba roja de Águilas es la protagonista indiscutible. La iniciativa cuenta con la colaboración del ayuntamiento, 1001 Sabores Región de Murcia, Estrella de Levante y las bodegas Juan Gil y Bienhablao.

De la lonja al plato

Como novedad en esta décima edición, se ha incorporado una actividad de divulgación para sumergir a los visitantes en el mundo de este crustáceo. La experiencia incluye visitas a la lonja del puerto de Águilas para presenciar en directo la descarga de los barcos y la tradicional subasta del marisco.

El recorrido culmina con una degustación de gamba roja recién pescada en un restaurante del puerto, ofreciendo una experiencia completa. Los interesados deben reservar su plaza, con un coste de 12 euros, a través de la página web de Hosteaguilas o del portal oficial de turismo de la Región de Murcia.