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    Fútbol Femenino y División de Honor se unen a la agenda del fin de semana

    El Alhama Féminas recibe en la primera jornada de Segunda División a Villarreal. El Lorca CF Base DH jugará ante el UCAM Murcia en la capital del Segura.

    Fútbol Femenino y División de Honor se unen a la agenda del fin de semana

    COPE LORCA

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 14:34

    TERCERA DIVISIÓN. JORNADA 3

    SÁBADO 7 SEPTIEMBRE.
    19.00 HORAS. ARTÉS CARRASCO
    CF LORCA DEPORTIVA - MULEÑO.
    ÁRBITRO. IBAÑEZ JUÁREZ, MARCELO

    DOMINGO 8 SEPTIEMBRE
    11.30 HORAS. EL SECANTE 
    MINERVA - ATLÉTICO PULPILEÑO. 
    ÁRBITRO. BELANDO MUÑOZ, JOSÉ

    18.30 HORAS. MUNICIPAL DE MAZARRÓN
    MAZARRÓN FC - CHURRA
    ÁRBITRO. ROCA ROBLES, JUAN

    18.30 HORAS. HERMANOS BUITRAGO
    ÁGUILAS FC - CIUDAD DE MURCIA
    ÁRBITRO. GALLEGO GAMBÍN, JOSÉ JOAQUÍN

    19.00 HORAS. JUAN CAYUELA
    OLÍMPICO DE TOTANA - MAR MENOR
    ÁRBITRO. MARTINEZ CAÑAVATE, JUAN ALBERTO

    19.00 HORAS. EL HORNILLO
    HUÉRCAL OVERA - EL PALMAR
    ÁRBITRO. OLMOS ABELLÁN, ÁLVARO

    19.00 HORAS. ARTÉS CARRASCO
    LORCA FC - REAL MURCIA IMPERIAL
    ÁRBITRO. LORENTE HEREDIA, ANTONIO JOSÉ

    PREFERENTE AUTONÓMICA. JORNADA 2

    DOMINGO 8 SEPTIEMBRE

    18.30 HORAS. MUNICIPAL JOSÉ BARNÉS.
    RACING MURCIA - EF ALHAMA
    ÁRBITRO. ROVELLI RICCIARDI, JUAN IGNACIO

    PRIMERA AUTONÓMICA. JORNADA 2

    DOMINGO 8 SEPTIEMBRE

    12.00 HORAS. MUNICIPAL JUAN PALAO
    YECLANO DEPORTIVO B - CD LUMBRERAS
    ÁRBITRO. ORTÍN RODRÍGUEZ, SERGIO

    18.00 HORAS. MUNICIPAL RAFAEL GARCÍA.
    CD JUVENIA - EF BASE TOTANA
    ÁRBITRO. RIVERA VILCHES, GONZALO

    19.00 HORAS. MUNICIPAL DE CABEZO DE TORRES.
    ATLÉTICO CABEZO DE TORRES - ÁGUILAS FC B
    ÁRBITRO. GOMARIZ OLCINA, ENRIQUE

    19.00 HORAS. ÁNGEL MARÍA VILLAR "LOS TOLLOS"
    CD TERCIA SPORT - CEHEGÍN DEPORTIVO
    ÁRBITRO. SÁNCHEZ SANMARTÍN, ALEJANDRO

    SEGUNDA AUTONÓMICA. JORNADA 2

    SÁBADO 7 SEPTIEMBRE

    18.45 HORAS. MUNICIPAL DE ALUMBRES. 
    CD MINERVA - LORCA FC B
    ÁRBITRO. FRUTOS SERRANO, SERGIO

    DIVISIÓN DE HONOR. JORNADA 1

    SÁBADO 7 SEPTIEMBRE

    18.00 HORAS. SANTIAGO EL MAYOR.
    UCAM MURCIA - LORCA CF BASE
    ÁRBITRO CLEMENTE ORTUÑO, ALEJANDRO

    NACIONAL JUVENIL. JORNADA 2

    SÁBADO 7 SEPTIEMBRE

    19.00 HORAS. MUNICIPAL JUAN DE LA CIERVA
    LORQUÍ - ACREF ÁGUILAS
    ÁRBITRO. MORENO MUÑOZ, ADRIÁN KILIAN

    DOMINGO 8 SEPTIEMBRE

    12.00 HORAS. CIUDAD DEPORTIVA GÓMEZ MESEGUER
    CARTAGENA FC /UCAM - LORCA CF BASE
    ÁRBITRO. GIL GALLEGO, DAVID

    SEGUNDA DIVISIÓN. JORNADA 1

    SÁBADO 7 SEPTIEMBRE

    19.00 HORAS. MUNICIPAL JOSÉ KUBALA
    ALHAMA FÉMINAS - VILLARREAL
    ÁRBITRO. POR DEFINIR
     

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