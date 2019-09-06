Fútbol Femenino y División de Honor se unen a la agenda del fin de semana

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
viernes, 06 de septiembre 2019
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
FÚTBOL
COPE LORCA
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 14:34
TERCERA DIVISIÓN. JORNADA 3
SÁBADO 7 SEPTIEMBRE.
19.00 HORAS. ARTÉS CARRASCO
CF LORCA DEPORTIVA - MULEÑO.
ÁRBITRO. IBAÑEZ JUÁREZ, MARCELO
DOMINGO 8 SEPTIEMBRE
11.30 HORAS. EL SECANTE
MINERVA - ATLÉTICO PULPILEÑO.
ÁRBITRO. BELANDO MUÑOZ, JOSÉ
18.30 HORAS. MUNICIPAL DE MAZARRÓN
MAZARRÓN FC - CHURRA
ÁRBITRO. ROCA ROBLES, JUAN
18.30 HORAS. HERMANOS BUITRAGO
ÁGUILAS FC - CIUDAD DE MURCIA
ÁRBITRO. GALLEGO GAMBÍN, JOSÉ JOAQUÍN
19.00 HORAS. JUAN CAYUELA
OLÍMPICO DE TOTANA - MAR MENOR
ÁRBITRO. MARTINEZ CAÑAVATE, JUAN ALBERTO
19.00 HORAS. EL HORNILLO
HUÉRCAL OVERA - EL PALMAR
ÁRBITRO. OLMOS ABELLÁN, ÁLVARO
19.00 HORAS. ARTÉS CARRASCO
LORCA FC - REAL MURCIA IMPERIAL
ÁRBITRO. LORENTE HEREDIA, ANTONIO JOSÉ
PREFERENTE AUTONÓMICA. JORNADA 2
DOMINGO 8 SEPTIEMBRE
18.30 HORAS. MUNICIPAL JOSÉ BARNÉS.
RACING MURCIA - EF ALHAMA
ÁRBITRO. ROVELLI RICCIARDI, JUAN IGNACIO
PRIMERA AUTONÓMICA. JORNADA 2
DOMINGO 8 SEPTIEMBRE
12.00 HORAS. MUNICIPAL JUAN PALAO
YECLANO DEPORTIVO B - CD LUMBRERAS
ÁRBITRO. ORTÍN RODRÍGUEZ, SERGIO
18.00 HORAS. MUNICIPAL RAFAEL GARCÍA.
CD JUVENIA - EF BASE TOTANA
ÁRBITRO. RIVERA VILCHES, GONZALO
19.00 HORAS. MUNICIPAL DE CABEZO DE TORRES.
ATLÉTICO CABEZO DE TORRES - ÁGUILAS FC B
ÁRBITRO. GOMARIZ OLCINA, ENRIQUE
19.00 HORAS. ÁNGEL MARÍA VILLAR "LOS TOLLOS"
CD TERCIA SPORT - CEHEGÍN DEPORTIVO
ÁRBITRO. SÁNCHEZ SANMARTÍN, ALEJANDRO
SEGUNDA AUTONÓMICA. JORNADA 2
SÁBADO 7 SEPTIEMBRE
18.45 HORAS. MUNICIPAL DE ALUMBRES.
CD MINERVA - LORCA FC B
ÁRBITRO. FRUTOS SERRANO, SERGIO
DIVISIÓN DE HONOR. JORNADA 1
SÁBADO 7 SEPTIEMBRE
18.00 HORAS. SANTIAGO EL MAYOR.
UCAM MURCIA - LORCA CF BASE
ÁRBITRO CLEMENTE ORTUÑO, ALEJANDRO
NACIONAL JUVENIL. JORNADA 2
SÁBADO 7 SEPTIEMBRE
19.00 HORAS. MUNICIPAL JUAN DE LA CIERVA
LORQUÍ - ACREF ÁGUILAS
ÁRBITRO. MORENO MUÑOZ, ADRIÁN KILIAN
DOMINGO 8 SEPTIEMBRE
12.00 HORAS. CIUDAD DEPORTIVA GÓMEZ MESEGUER
CARTAGENA FC /UCAM - LORCA CF BASE
ÁRBITRO. GIL GALLEGO, DAVID
SEGUNDA DIVISIÓN. JORNADA 1
SÁBADO 7 SEPTIEMBRE
19.00 HORAS. MUNICIPAL JOSÉ KUBALA
ALHAMA FÉMINAS - VILLARREAL
ÁRBITRO. POR DEFINIR