Fundación ONCE realizará diferentes actividades con perros guía en Lorca

La concejala de Servicios Sociales y Oenegés del Ayuntamiento de Lorca, María Dolores Chumillas, ha presentado, esta mañana, junto al concejal de Sanidad, José Ángel Ponce, la directora de la Agencia Administrativa de la ONCE en Lorca, Ana María García Oltra, Y Mercedes Alguacil, usaría de perro guía, las jornadas organizadas por este colectivo y que se desarrollarán durante esta semana en Lorca.

La concejala de Servicios Sociales y Oenegés ha detallado que “bajo el nombre de Semana de Exhibición de Perros Guías’, entre el 18 y el 21 de octubre se realizarán varias actividades promovidas por el colectivo ONCE y que cuentan con la colaboración del Ayuntamiento de Lorca”.

María Dolores Chumillas ha señalado que “este martes, 19 de octubre, a partir de las 11 horas, hay prevista en el salón de actos del Centro cultural Fondo Espín, una mesa redonda titulada ‘Hablemos de perros guía’, que tendrá una duración aproximada de una hora y en la que participarán por parte de la ONCE, Ana María García Oltra, directora de la Agencia Administrativa de la ONCE en Lorca, Miriam Mateos Almansa, técnico de rehabilitación de la delegación territorial de la ONCE en la Región y la presidenta Asociación de Perros Guía en la Región de Murcia, Rita Pozuelo Monfort.

La edil de Servicios Sociales ha añadido que “en dicha mesa redonda también participarán el alcalde de Lorca, Diego José Mateos, y los concejales de Sanidad, Servicios Sociales y Movilidad Urbana y Transportes, José Ángel Ponce, María Dolores Chumillas e Irene Jódar, y representantes de los colectivos de Hostelor y Taxi Lorca”.

Chumillas Martínez ha indicado que “en dicha mesa redonda se dará a conocer el servicio de rehabilitación de la ONCE para la adquisición de nuevas capacidades por parte de las personas afiliadas, con el objetivo de que estas puedan adquirir mayor autonomía personal; así como la importancia, entre otros, de sensibilizar a la población sobre el uso del perro guía como auxiliar de movilidad”.

Además, la concejala ha anunciado que “también se llevará a cabo una exhibición de perros guías este próximo este próximo jueves, 21 de octubre, a partir de las 11:30 horas en la Plaza de España de Lorca donde se podrá conocer in situ de cómo es la labor de estos perros en el acompañamiento diario de personas con distintas capacidades visuales, convirtiéndose en un compañero inseparable para el desarrollo de sus actividades habituales”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Por último, la concejala de Servicios Sociales ha destacado que “se trata de una ocasión para conocer más a fondo el trabajo desempeñado desde la ONCE y su fundación con los diferentes servicios y herramientas a disposición de sus afiliados para lo que siempre contarán con la inestimable colaboración del Consistorio lorquino, como siempre ha sido”.