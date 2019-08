Fulgencio Gil "la situación en Limusa es delirante"

El portavoz del Partido Popular, Fulgencio Gil ha indicado esta mañana durante su comparecencia en una rueda de prensa que "la situción en Limusa es delirante."

Gil ha hecho referencia al servicio de transporte urbano, que tenía que haber asumido LIMUSA durante el verano, "y cuya cesión no se ha tramitado, se les ha olvidado, y han venido a darse cuenta al vovler de vacaciones, cuando y no tienen tiempo para hacerlo".

Fulgencio Gil ha indicado que "Hemos recibido una convocatoria ilegal para una reunión del próximo lunes 26 de agosto, que no está firmada por el presidente de LIMUSA, ni siquiera por el supuesto concejal delegado de la empresa, el Sr Morales." Una reunión en la que se "ocultan deliberadamente toda la informcaión sobre los supuestos asuntos a tratar"

Gil ha indicado que "es totalmente ridículo que se convoque a esta reunión a personas que dejaron de ser concejales hace meses y no convocan a miembros del partido VOX, que cuenta con dos ediles actualmente"

El ex alcalde de Lorca ha indicado que la responsabilidad de "este lío, es exclusiva de PSOE y Ciudadanos, que eran conocedores de lo que tenían y no han sido capaces de tramitar la prestación de servicio de transporte urbano porque se han ido de vacaciones"

Desde el Partido Popular han indicado también que este "desorden es tal, que nos han hecho sufrir el peor verano que se recuerda en materia de limpieza por culpa de Ciudadanos y PSOE, que son incapaces de gestionar la empresa y han dejado caer todo el peso de la labor sobre el hombre de los trabajadores"

Gil ha destacado que "este caos va a tener consecuencias, la primera de ellas es que no uenten con nosotros para estos montajes y chapuzas" y ha reseñado que "hasta que no se conforme el nuevo Consejo de Administración, reflejando el resultado de las elecciones, no tiene sentido que se convoque a nada"