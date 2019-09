Fulgencio Gil propone la puesta en marcha de una Oficina Municipal de Atención al Damnificado

El Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha anunciado que el PP "va a reclamar que el municipio sea declarado zona catastrófica para dar cobertura a las familias que se han visto afectadas por las fuertes lluvias y el granizo de los últimos días. Exigimos que se celebre un Pleno Extraordinario y Monográfico para abordar diversas cuestiones y propuestas esenciales para ayudar a los damnificados. Fulgencio Gil ha señalado que el municipio tiene que ser declarado zona catastrófica, que no piensen que aquí no ha habido daños. Es cierto que en otros sitios los efectos han sido peores, pero aquí hay familias en situación muy complicada e infraestructuras afectadas. Por eso reclamamos que el Ayuntamiento efectúe ya una cuantificación de todos los daños, incluyendo bienes públicos y particulares. No podemos quedar excluidos de esta declaración, que el Gobierno Regional ya ha planteado que tiene que incluir a la totalidad del territorio murciano, una iniciativa que apoyamos plenamente porque es se puro sentido común."

El líder del PP lorquino ha solicitado, además, "el establecimiento y apertura inmediata de una oficina de atención a los damnificados, una medida que siempre se ha realizado con anterioridad ante eventualidades de este tipo. Estamos hablando de un servicio municipal a través del cual se asesore a todos los damnificados y se les ayude a tramitar sus solicitudes particulares, documentos para compañías aseguradoras, reclamaciones al Consorcio de Compensación de Seguros, daños en cultivos, perjuicios particulares… Nosotros, por nuestra parte, ofrecemos a través de nuestras redes sociales un protocolo guía de actuación para que los afectados cuenten con información al efecto. Hemos de indicar, en este sentido, que los agricultores y ganaderos se pueden dirigir a la Oficina Comarcal Agraria para obtener el asesoramiento preciso."

Fulgencio Gil ha adelantado que el "Partido Popular va a reclamar la declaración del proyecto de encauzamiento de la rambla de Viznaga como “actuación prioritaria y urgente” por parte del Gobierno de España, una medida que recoge la petición de los vecinos, y que se suma a la intervención ya efectuada en la zona por parte del Ayuntamiento y el Gobierno Regional. Es una obra que depende del Ministerio y de la Confederación Hidrográfica del Segura, que tiene que contar con el apoyo de todos."

Fulgencio Gil ha manifestado que "el PP va a exigir también que los damnificados por las lluvias y el granizo de este fin de semana queden exentos del pago del IBI, una medida que tiene que ser asumida por el gobierno central. En todo caso, vamos a exigir que sea incluida en las próximas ordenanzas fiscales para garantizar que se ayuda a los afectados."

Desde el PP se reclama al gobierno de España que de instrucciones al Consorcio de Compensación de Seguros para que sea flexible, comprensivo y sensible con la situación que están sufriendo los damnificados, con el objetivo de evitar problemas similares a las que hemos vivido con anterioridad y que no se deben repetir, haciendo especial mención a la redacción de las peritaciones de daños pertinentes.

El Portavoz del PP ha trasladado su "felicitación a todos los profesionales de los servicios municipales por su labor durante estos días tan complicados. Han demostrado una gran profesionalidad y su extrema solidaridad, además, de su abnegación para ayudar a los lorquinos afectados por lluvias y granizo. Una de las reflexiones que deben hacerse todas las administraciones públicas es que la limpieza de los cauces públicos no puede convertirse en la historia interminable. Todos los gobiernos municipales hemos exigido en innumerables ocasiones que se mantengan limpios, pero es evidente que no se hace, por lo que exigimos que se articulen las medidas necesarias para ello, y si tiene que modificarse el marco legal, que se haga, pero no podemos seguir así."