Fulgencio Gil exige que se inicie la construcción del parque en el Barrio de San Cristóbal

El portavoz del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, ha denunciado públicamente "la situación de abandono que sufren los vecinos de San Cristóbal, con el bloqueo de los proyectos que ya estaban en marcha, un ejemplo más de que este gobierno local no funciona. Desde el Partido Popular exigimos que se agilicen los proyectos de desarrollo que dejamos totalmente preparados para sacarlos adelante en el Barrio de San Cristóbal. Los vecinos los necesitan y los demandan. Lo que no se entiende es el radical cambio de actitud de esos que hasta hace unos meses ponían “el grito en el cielo” exigiendo y criticándolo todo, y ahora les imponen a los vecinos un ejercicio de resignación. Reclamamos que se construya de una vez el parque que ya estaba previsto en el solar que dejamos libre en pleno corazón del Barrio. Los vecinos han sido testigos del gran trabajo que llevamos a término en su momento hasta conseguir el derribo de todas las viejas construcciones de la manzana de la UA-23, por eso ahora, ni los rabaleros ni desde el PP comprendemos por qué han decidido frenar en seco este proyecto. De igual forma, nadie entiende por qué sigue bloqueada la construcción del Centro de Salud con servicio de Urgencias en el Barrio de San Cristóbal. No nos vale ahora la excusa de que está en zona con riesgo de inundación, porque no solo el Barrio, es que casi todo el casco urbano tiene la misma situación. Es más, el propio PSOE propuso este mismo emplazamiento a sabiendas de sus condiciones, y llegó a afirmar que en cuanto gobernaran, “al día siguiente”, pondrían un solar a disposición de la consejería para iniciar las obras. Pasan los meses y los compromisos, exigencias y promesas, se marchitaron"

Fulgencio Gil ha indicado que "los vecinos se han dado cuenta de que el Barrio de San Cristóbal está hoy peor atendido que cuando el PP gobernaba Lorca, y nos trasladaron su contrariedad ante esta situación. El caso del parque de la UA-23 en San Cristóbal es un claro ejemplo de un proyecto urbano. Se trata de una de las intervenciones urbanísticas más ambiciosas que se haya desarrollado en la zona, y conlleva la sustitución de una manzana vieja y degradada que dejará paso a un área para el recreo de las familias, además de generar una nueva serie de 14 aparcamientos siguiendo el consejo de vecinos, comerciantes, placeros y hosteleros. Reclamamos que se trabaje ya para que los rabaleros dispongan de una zona verde en pleno corazón del Barrio, en la que constituye la intervención de mejora urbanística más importante que se haya llevado en el Barrio a lo largo de las últimas décadas. Se trata de una parcela de 1.034 m2 ubicada entre las calles Eulogio Periago, Juan Mínguez y Beato Fray Pedro Soler, en pleno centro del barrio de San Cristóbal. Con el PP más de un centenar de calles del Barrio de San Cristóbal, han sido objeto de inversiones, de las que cabe destacar la mejora integral de las Calle Mayor y Ortega Melgares (715.000 euros), así como Eulogio Periago (712.000 €) incluida esta última en una inyección de 7,5 millones para el arreglo integral de una batería de 58 calles. Además de lo señalado, otras obras municipales han permitido la mejora de otras 46 calles en el mismo barrio. Cabe reseñar que también en San Cristóbal se ejecutaron las obras de la calle Charco, con la inversión de 358.333,70 euros. Tenemos que volver a insistir en la falta de atención que se está ofreciendo a los colectivos vecinales por parte del actual gobierno local. Ya no les cogen ni el teléfono, y la gente se ha dado cuenta de que los muchos compromisos con los que trataban de obtener el voto de los ciudadanos antes de las elecciones se quedaron en papel mojado. El sentimiento de los lorquinos es de una profunda decepción, y están asistiendo a un ejercicio de desengaño y frustración."