Fulgencio Gil exige al PSOE y a Pedro Sánchez “menos Falcon y más campo”

El Portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Lorca, Fulgencio Gil, ha informado que el PP lorquino, ante el gravísimo ataque perpetrado por el PSOE y su Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cerrando “de facto” el trasvase Tajo-Segura, emprende una campaña institucional para defender a los agricultores y ganaderos de nuestra comarca. La medida del PSOE contra Andalucía, interviniendo sus cuentas, ahora se traduce en Murcia en el cierre del trasvase, en un 155 hídrico en toda regla y de consecuencias catastróficas contra los lorquinos."

Fulgencio Gil ha manifestado que "el PSOE, cerrando el trasvase, está atacando frontalmente a nuestra gente. Esto es aún peor que lo de Andalucía porque no sólo están dañando a un gobierno autonómico, es que están embistiendo contra el medio de vida principal de nuestra tierra. Supone dejar a esta comarca sin medios para la vida y el desarrollo. Es una medida propia de un gobierno socialista inepto, ineficaz y sectario, una actuación que motiva que vayamos a solicitar la reprobación de esta Ministra y del Presidente del Gobierno en la próxima sesión del Pleno del Ayuntamiento. La excusa que han fabricado para cerrar el trasvase es un insulto a la inteligencia, un argumento peregrino y repugnante. Dicen que es por el Mar Menor. ¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Nos toman por imbéciles? ¿Piensan que nos vamos a quedar de brazos cruzados? Lo que tiene que hacer el PSOE y Pedro Sánchez es venir a Lorca y contemplar el trabajo de nuestros agricultores y ganaderos. Que se ponga el despertador para levantarse cuando aún es de noche, deje a su familia, se ponga a trabajar a pie de caballón, y vuelva a su hogar otra vez de noche. Así un día tras otro, con la incertidumbre de si lo que has plantado va a salir adelante, y encima llega un sujeto y te niega hasta el agua. Estoy seguro de que los remordimientos no le dejarían dormir. "

El líder de los populares lorquinos ha señalado que "el PSOE y Pedro Sánchez necesitan “menos Falcon y más campo”. El agua es de todos, ya está bien de jugar con el presente y el futuro de los lorquinos. Hemos cruzado todas las líneas rojas. La situación es gravísima porque están en serio riesgo miles de puestos de trabajo y la ruina del sector. No sé de qué pretenden que vivamos aquí, esto pasa de castaño oscuro."

Fulgencio Gil ha reclamado que "a nivel local no caben medias tintas, ni seguir actuando “a remolque” de las propuestas que siempre pone sobre la mesa el Partido Popular. Hay que retratarse con claridad, y nosotros sí tenemos claro que somos lorquinos antes que del PSOE o del PP. La realidad es que el compromiso del PSOE con la agricultura “brilla por su ausencia”. Para Lorca no hay ni Palacio de Justicia, ni soterramiento, ni AVE, ni bonificación del IBI, ni ayudas para los damnificados por las inundaciones, paralizada la condonación de los intereses los perceptores de ayudas por el terremoto, ni los 3 millones de euros para obras en pedanías, ni planta solar en Zarcilla, y ahora, encima, ni agua."