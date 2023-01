Fulgencio Gil exige más agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local

El presidente del Partido Popular de Lorca, Fulgencio Gil, ha exigido "la creación de más plazas de agentes de Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local que permitan incrementar y actualizar las plantillas de los cuerpos y fuerzas de seguridad con el objetivo de responder a las necesidades reales para combatir la delincuencia que en la actualidad existen en nuestro término municipal."

Fulgencio Gil ha explicado que "el Gobierno de España tiene que ser sensible a la coyuntura que presenta nuestro municipio, el segundo más grande de todo el país. Contamos con una extensión territorial de 1.600 km2, tanta superficie como una provincia, un factor que tiene que pasar a ser considerado prioritario y proceder de inmediato a aumentar el número de agentes. Es evidente que las plantillas se han quedado cortas y tienen que ser ampliadas. No es lo mismo vigilar un municipio pequeño, con población concentrada, que uno como Lorca, y esta es una realidad que tiene que ser afrontada con la seriedad y responsabilidad que merece."

Se trata de una de las principales conclusiones obtenidas en el ciclo de foros “Lorca Es Más”, que ha tenido como invitado a especial al presidente del PP de Badalona, Xavier García Albiol, alcalde de Badalona entre los años 2011 y 2015 y desde 2020 hasta 2021, quien además es presidió el PP de Cataluña. Ha sido senador del Reino de España y diputado autonómico en las cortes catalanas.

Según los populares, los datos del Ministerio del Interior confirman que Lorca presenta a día de hoy los peores datos en criminalidad de su historia. Los delitos se han disparado hasta los 2.226 en apenas 9 meses, con subidas del 66,7% en robos con violencia e intimidación, 67,02% en robos en domicilios, 66,7% en peleas callejeras, 50,6% en robos con fuerza en domicilios, 87,5% robos de vehículos. Los hurtos se han elevado un 15,2%, de 369 a 425 y el resto de infracciones penales registra una subida del 18,7%, hasta alcanzar las 1.483. Con el PP gestionando la seguridad ciudadana, en Lorca se cometían 450 delitos menos cada año.

Xavier García Albiol ha indicado que "el Partido Popular es garantía de seriedad, eficacia y gestión, afrontando decididamente los problemas de inseguridad. Los problemas de criminalidad no son de derechos ni de izquierdas y hay que hacerles frente. Las políticas de seguridad tienen que ser una prioridad y no caben titubeos. Los gobiernos locales tienen que hablar de seguridad y tratar de tapar los problemas que surgen es un tremendo error. Esconder la cabeza debajo del ala no resuelve el problema. Lorca y Badalona presentan problemas comunes en materia de seguridad y algunas de las medidas que hemos aplicado allí pueden trasladarse a Lorca."