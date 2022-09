Frente común socialista en el Guadalentín para pedir mejoras del Área 3 de Salud

El Alcalde de Lorca Diego José Mateos, ha estado acompañado de la alcaldesa de Águilas María del Carmen Moreno, la portavoz del PSOE en Puerto Lumbreras Maria Rosa García y la diputada nacional Marisol Sánchez Jódar junto a otros miembros del grupo socialista de la Región para reclamar un plan de choque, un rescate del área 3 de salud que abarca los municipios de Lorca, Águilas, Puerto Lumbreras, Totana y Aledo.

Más de 200.000 personas que denuncian los socialistas se encuentran olvidadas y abandonadas en materia sanitaria, ya que consideran que el Área 3 es la peor tratada de toda la Región, con altas y largas listas de espera en especialidades, pacientes sin cita, estructuras deficitarias y personal sanitario sin recursos ni materiales.

Diego José Mateos ha clamado contra “las peores listas de espera con mucha diferencia de las 9 áreas de salud de toda la Región, que están provocando un serio problema de salud pública en los ciudadanos de Lorca, Águilas, Totana, Puerto Lumbreras y Aledo. La comarca del Guadalentín se está desangrando en cuanto a su sistema de salud, y estos disparatados tiempos de espera atentan contra la vida de nuestros vecinos, porque el no actuar rápido en muchas enfermedades es determinante”.

Para el alcalde de Lorca “esto es inaceptable. Estamos hartos y exigimos soluciones de choque porque no sólo no se mejora, sino que se empeora con creces con el paso de los meses. Es alarmante que en una cuestión tan clave para salvar vidas y para abordar tratamientos ante enfermedades como son las técnicas diagnósticas con los especialistas, con estos indicadores se puede afirmar que esta falta de anticipación está costando un importante número de vidas en Lorca y su comarca”.

Diego José Mateos achaca esta situación a que “han dejado el Rafael Méndez como si fuera un hospital de campaña provisional, al que le falta muchísimo personal sanitario desde antes de la pandemia para poder atender adecuadamente a una comarca con una población de 200.000 habitantes”. En este sentido, ha afirmado que “esta merma con que el Gobierno Regional está maltratando a nuestra tierra es un deterioro sistémico que viene desde hace una década con la época de la gestión dura de la crisis a través de los recortes del PP. Hemos llevado en los diez últimos años iniciativas por diferentes instituciones incluso recurriendo al Defensor del Pueblo, tiempo en el que el Gobierno Regional prometió medidas pero no sólo no las cumplió sino que ha ido empeorando todavía más la situación”.

A la grave problemática de las listas de espera, el alcalde de Lorca suma la nefasta política de atención primaria. “López Miras nos está haciendo un harakiri sanitario de forma despiadada en Lorca y en el Guadalentín. ¿Qué hemos hecho en Lorca para tener las peores listas de espera para la atención de especialistas y para sufrir los mayores cierres de consultorios médicos de toda la Región como hemos vivido este verano?. No queremos ser más que Murcia o Cartagena, pero no admitimos ser menos como viene pasando desde hace años. Por eso pedimos un plan de choque y nos ponemos a disposición apra afrontar o bien la modernización y ampliación del actual hospital o el proyecto de uno nuevo para atender como se merece a la ciudadanía de nuestra comarca”.

En esta línea, Marisol Sánchez Jódar ha expuesto que “las listas de espera han vuelto a aumentar de marzo a junio alcanzando, en los datos oficiales que no incluyen a los pacientes que no tienen cita, hasta los 417 días de espera de media en especialistas como rehabilitación, seguido de cerca por anestesia y reanimación, dermatología o digestivo”. Además, ha incidido en que “es un auténtico disparate y un atentado contra esta comarca, porque de las 32.183 personas en lista de espera a nivel regional, 12.075 son del área III, es decir, aproximadamente el 40% de las personas sin cita pertenecen a esta comarca, mientras que el resto se lo reparten las otras 8 áreas de salud de la Región.

Sánchez Jódar ha considerado que “la situación real es mucho más grave todavía de lo que registran los datos oficiales, ya que no se contabilizan en las diferentes listas de espera a los pacientes que no tienen fecha asignada, que han aumentado en el área III hasta el mes de junio de 11.602 a 12.075, pacientes que desconocemos cuánto tiempo están esperando sin tener ni siquiera cita”. También ha apuntado en cuanto a las técnicas diagnósticas que se ha aumentado de 8414 a 8952, y sin fecha asignada para estas pruebas se supera con creces el tiempo de 30 días que fija la ley y de marzo a junio de 2022 se ha incrementado de 1953 personas a 2358.

Por su parte, la alcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, ha afirmado que “parece mentira que López Miras siendo de Lorca y veraneando en Águilas tenga a nuestra área de salud absolutamente abandonada y sea la gran olvidada por parte del Gobierno Regional”. A lo que ha añadido que “es lamentable que hayamos tenido la consulta de ginecología cerrada durante los tres meses de verano. Es lamentable que el Centro de Salud Águilas Norte de once médicos de familia habituales haya tenido este verano tan solo cinco disponibles. Es lamentable que un ciudadano de Águilas pida cita hoy para su médico de familia y le den cita para el 15 de septiembre, es decir, con trece días de espera para una cuestión tan básica como es la atención primaria”.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Socialista de Puerto Lumbreras, Mª Rosa García, ha expuesto pinceladas del deterioro de los servicios sanitarios en Puerto Lumbreras. “Al igual de como se está apuntando por otros compañeros, tenemos muchas quejas de las listas de espera en especialistas, pides una cita en ginecología y tardan dos años, hay problemas en dermatología de meses y meses o la inaceptable situación que se ha reiterado en Puerto Lumbreras de que no poder contactar en llamadas a los centros de salud en nuestro municipio. No podemos tolerar que se atienda de forma diferente en esta Región en función de donde se viva. No nos valen anuncios sino soluciones a esta solución servicio de urgencias”.

Por último, el portavoz de la ejecutiva municipal del PSOE de Totana, Fernando Guerao, también ha expuesto lo vivido en la atención primaria en pediatría durante este verano. “El centro de salud norte de Totana nos hemos quedado sin pediatra más de 15 días, los padres tenían que venir a Lorca para atender los problemas de sus hijos, se quedaron con solo 5 médicos de 11 disponibles, triplicando el número de usuarios por médico, y no hemos encontrado respuesta por parte del gobierno regional”. Por último, ha finalizado cuestionando si la situación es por una intención de desmantelar la sanidad en la Región o es una incapacidad de gestionar la sanidad pública de nuestra Región” a lo que a añadido que “cualquiera de las dos opciones es muy grave y pido a la ciudadanía que reivindique la sanidad pública sea del color que se sea”.