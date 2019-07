Francisco Morales, denuncia “graves irregularidades" en LIMUSA

El concejal de Empresas Públicas del Ayuntamiento de Lorca, Francisco Morales, ha denunciado esta mañana otra “ineficiente gestión del anterior equipo de Gobierno del Partido Popular; en este caso, en el seno de la Empresa Municipal de Limpieza, Limusa”.

Morales se ha referido a un acuerdo firmado por el anterior consejero delegado del PP, Juan Francisco Martínez Carrasco, con los trabajadores de la sección del transporte; un acuerdo que no se ajusta a la legalidad en atención al dictamen de los servicios jurídicos laborales de Limusa, los cuales manifiestan que “no procede aplicar dicho incremento salarial puesto que con ello se sobrepasaría el límite legal del gasto de personal”.

Morales ha determinado que “dicha petición había sido reclamada por los trabajadores desde 2018 y hasta el 21 de mayo de 2019, 1 año después y 5 días antes de las elecciones municipales, no se firmó, dato que resalta el posible interés electoralista del anterior Consejero Delegado del Partido Popular distinto al interés general de los trabajadores. Ahora, estos trabajadores se han dado cuenta de que ese incremento no se puede originar; no porque el actual equipo de gobierno no quiera, sino porque no se ha establecido conforme a los cauces legales oportunos, aspecto que le hemos hecho saber a los propios empleados y al Comité de Empresa”.

El concejal ha explicado que este acuerdo recoge “una demanda que los trabajadores vienen realizando desde 2018 y a los que se les decía hasta el momento de la firma que estaba siendo estudiada por la Intervención del Ayuntamiento, aspecto que desmentimos puesto que dicho Servicio no tenía constancia de este asunto”.

El edil de Empresas Públicas ha destacado “la predisposición de los trabajadores de Limusa, involucrados con la empresa, con ganas de trabajar y de ayudar, pero que consideran mejorables ciertas condiciones laborales, y por ello trabajaremos dentro del marco de la legalidad para ayudarles”. Además, ha agradecido “la comprensión y el apoyo de los propios trabajadores para resolver esta situación que, no siendo culpa del nuevo equipo de gobierno, tienen derecho a reclamar y a la que daremos una solución cuanto antes”.

El vicealcalde ha reiterado que se trabajará bajo criterios de eficiencia, transparencia, honestidad y honradez, “no volviéndose a dar casos como el de la desaparición de los 800 exámenes de la oferta pública de empleo de Limusa, algo que en cambio sí se ha dado con el Partido Popular y su consejero delegado, Juan Francisco Martínez Carrasco, a la cabeza”.

Morales se ha referido también a las críticas vertidas por el concejal del PP, Juan Francisco Martínez Carrasco, hacia su persona, en relación a lo cual ha manifestado que “no vamos a perder el valioso tiempo que tenemos que invertir en resolver los problemas que ha dejado en Lorca el Partido Popular en contestar a dichas críticas, de las cuales están hartos tanto los lorquinos como los trabajadores de la propia empresa, porque nuestro principal objetivo es mejorar la vida de los lorquinos y nada más”.

Además, ha manifestado que “a pesar de todo, estamos trabajando para garantizar la cobertura de las necesidades de nuestros vecinos hasta final de año, todo ello con un presupuesto agotado, con tan sólo un 10% disponible, y con seis largos meses por delante. También, estamos recibiendo críticas de que Lorca está sucia, pero esto tampoco es responsabilidad del actual equipo de gobierno, sino que se debe a una mala planificación del personal necesario y de las vacaciones de verano concedidas por parte del anterior consejero delegado del PP, Juan Francisco Martínez Carrasco, manifestando los propios trabajadores que no pueden hacer frente a la carga de trabajo debido a la deficiente gestión heredada”.