La Filmoteca de Murcia revive el legado de Paco Rabal y rescata una joya del cine de 1926

La Filmoteca de la Región de Murcia ‘Francisco Rabal’ ha presentado su programación para el segundo trimestre del año, que incluye veinte ciclos y casi 150 títulos diferentes. El actor Paco Rabal sigue siendo el gran protagonista de la cartelera con motivo de la celebración de su centenario, con la proyección de 18 de sus películas.

El legado de un icono del cine

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha destacado la continuidad del homenaje al actor. "Seguimos reconociendo y difundiendo el legado de Francisco Rabal en el centenario de su nacimiento", indicó Conesa, explicando que tras centrarse en sus inicios, ahora el ciclo abarcará hasta los años 90 con "películas dirigidas por grandes maestros del cine".

Seguimos reconociendo y difundiendo el legado de Francisco Rabal en el centenario de su nacimiento" Carmen Conesa Consejera de Cultura

Entre la selección de los años 60 se proyectarán ‘Maria-Chantal contra el Dr. Kha’, de Claude Chabrol, y ‘Belle de jour’, de Luis Buñuel. De la década de los 70 se recuperan títulos como ‘La otra imagen’, de Antoni Ribas; ‘No es nada, mamá, solo un juego’, de José María Forqué; y ‘Laia’, de Vicente Lluch.

La programación de los 80 incluye obras como ‘El gran secreto’ de Pedro Mario Herrero, ‘Renacer’ de Bigas Luna, y ‘La colmena’ de Mario Camus. También se podrán ver ‘Los zancos’ y ‘Pajarico’ de Carlos Saura, ‘Epílogo’ de Gonzalo Suárez, ‘¡Átame!’ de Pedro Almodóvar y ‘Tiempo de silencio’ de Vicente Aranda, entre otras.

Una joya de la memoria filmada

Otro de los hitos de este trimestre será el estreno de un rollo de película de 1926 recuperado por la Filmoteca regional. La filmación, de unos tres minutos de duración, muestra la inauguración de la biblioteca pública Saavedra Fajardo en el jardín de Floridablanca de Murcia.

El laboratorio de la filmoteca ha culminado la recuperación y documentación de este rollo de 40 metros de película de 35 milímetros. "Este es un gran ejemplo de recuperación de la memoria filmada que hacemos en la Filmoteca regional", afirmó la titular de Cultura sobre el valor de este hallazgo.