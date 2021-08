Esta mañana se han presentado los actos, eventos y espectáculos que se llevarán a cabo del 6 al 11 de septiembre con motivo de las fiestas patronales en honor a Santa María la Real de las Huertas, patrona de Lorca y que se conocen en la Ciudad del Sol como "Feria Chica".

Una feria que llega marcada por la situación de pandemia covid19 y que ha hecho trabajar duro tanto a la Asociación de Vecinos de la barriada de la Virgen de las Huertas, así como a la Hermandad y al Ayuntamiento de Lorca.

José Ángel Ponce, concejal de festejos y sanidad del consistorio lorquino ha remarcado que "no ha sido fácil sacar adelante esta programación, pero si algo no va a faltar, es la seguridad y el protocolo anti covid 19." Ponce ha subrayado que "no es la feria chica como la conocemos, ya que debido a la situación de la pandemia hemos tenido que suspender los eventos multitudinarios y populares cuyo aforo no se puede controlar, como la procesión en honor a la virgen, las verbenas o el concurso de migas".

El edil de sanidad también ha querido destacar que "estamos pendientes de Sanidad, pera que autorice la presencia de los típicos chiringuitos y puestos de turrón, pero en el caso de que puedan estar, no tendrán servicio de barra y sólo se podrán atender en servicio de mesa"

Luis González, presidente de la Asociación de Vecinos de la Virgen de las Huertas ha desarrollado la programación que arrancará el lunes 6 con el Pregón que será ofrecido por Manuel Muñoz Clares, licenciado en Historia del Arte y Archivero Municipal. Tras ese acto, a las 22.00 horas en la Plaza del Rey Sabio comenzará el XXXI Festival Internacional de Foklore Virgen de las Huertas que se desarrollará hasta el miércoles 6.

Para el miércoles 8 a las 11.00 horas, en el Santuario Patronal, se oficiará la Misa Mayor en honor a Santa María Real de las Huertas, con la asistencia de la corporación municipal y que será oficiada por el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes y que contará con la participación de Coros y Danzas Virgen de las Huertas.

El jueves 9 será turno al "Tributo a Queen", el viernes 10 el Musical el Libro de la Selva y el sábado 11 la actuación de Funambulista. Todos los eventos serán con aforo limitado, gratuitos y bajo reserva de plazas en www.lorca.es.