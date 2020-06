PP "El “fenómeno cultural” prometido por el alcalde para animar el verano se queda en decepción"

El concejal del Partido Popular, Francisco Javier Martínez, ha calificado de “profundamente decepcionante” el programa cultural para este verano presentado por el alcalde del PSOE. Lo que han hecho es evidenciar que no tenían nada preparado, que viven de la improvisación y actúan a “salto de mata”. Los lorquinos hemos estado esperando durante semanas a que el Sr Mateos informara del supuesto “fenómeno cultural” que estaba preparando para dinamizar la ciudad. Ha estado durante meses ahorrando dinero, hasta el punto que hoy el ayuntamiento tiene más dinero que nunca gracias a la gestión del PP, como ya ha reconocido el actual concejal de Hacienda. Se había generado cierta expectativa entre la gente, y tienen el “arrojo” de aparecer con “esto”. “Asómate”, le han llamado, sí, asómate y sal corriendo porque menuda “decepción”. Esto no es más que una amalgama de actos que se vienen repitiendo todos los años, como es el caso del cine de verano y el programa deportivo ordinario, adornada con los habituales conciertos en plazas y calles. Al menos nos congratula que se haya contado con la banda municipal de música para intentar “salvar las apariencias”, y con algunos de nuestros magníficos grupos locales, pero sin ofrecerles una auténtica oportunidad de lucimiento. En cualquier caso, y tal y como ha señalado el presidente de la Unión de Empresas Promotoras de Eventos de la Región de Murcia (UEPEMUR), “la programación cultural para una ciudad como Lorca es insuficiente”. Se echa en falta una oferta más atractiva que atraiga a visitantes de otros puntos de la región.

Martínez Bernal ha detallado que "Esto no cuela. Carece completamente de dirección seria, un verdadero fracaso, que queda en evidencia comparándolo con la oferta que presentan municipios cercanos y muchos más pequeños que el nuestro. Este “fiasco” nos relega a la última posición en el panorama cultural de toda la región de Murcia. Y supone otra oportunidad perdida para reactivar Lorca. Después de ahorrarse el dinero de la Feria, Semana Santa, Feria de la Virgen de las Huertas, programación del teatro, cursos de la universidad popular, cursos para personas mayores, programa de acciones con colectivos de mujeres, cierre de las piscinas municipales, noche de los muesos… tienen el “arrojo” de presentar este “fenómeno cultural”. Sin oferta no hay demanda. Sin inversión no habrá nunca beneficios sociales."